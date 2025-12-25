A „Zelenszkij elnök irányítása alatt álló erőszakszervezetek” a frontvonalra, a veszélyes Kupjanszk-Vuzlovij térségébe küldik, hogy akadályozzák jogi védekezését – állítja Vitalij Shabunin, a Korrupcióellenes Akcióközpont (AntAC) vezetője, aki jelenleg katonaként szolgál. A Facebook-bejegyzése szerint a parancs értelmében drónellenes hálókat kellene kihelyeznie a „kill-zónában”.

Shabunin szerint a 43. gépesített dandár parancsnoksága felsőbb utasításra cselekszik. Úgy véli, az áthelyezés valódi célja, hogy megakadályozzák két folyamatban lévő ügyében:

Nem tudja felelősségre vonatni az Állami Nyomozó Irodát (DBR), amiért azok állítólag kiszivárogtatták privát fotóit.

Nem tud megjelenni azokon a tárgyalásokon, ahol a júliusban ellene indított, szerinte törvénytelen büntetőeljárásban védekezne.

„Feltételezem, hogy gyanús lett volna egyedül engem beküldeni a 10 kilométeres zónába, ezért három másik katonával fedezték az akciót” – írta a bejegyzésben.

Az aktivista részletesen beszámolt arról, kikkel osztották be a feladatra. Állítása szerint a drónelhárító hálók kihelyezésére kijelölt csapat tagjai komoly funkcionális korlátokkal küzdenek, bár az orvosi bizottság alkalmasnak minősítette őket:

egyiküknek hiányoznak az ujjai;

a másik hallássérült, így Shabunin szerint „az FPV-drónt csak a robbanás pillanatában hallaná meg”;

két társuk a sérüléseik miatt képtelen létrára mászni.

Shabunin hozzátette: a parancsnokság korábban – a DBR nyomására – engedély nélküli távollétet (SZCS) akart rábizonyítani egy olyan napon, amikor épp a saját bírósági tárgyalásán vett részt. Az aktivista júliusban kapott gyanúsítást a katonai szolgálat alóli kibúvás és csalás miatt; a nyomozók szerint úgy vett fel zsoldot, hogy nem tartózkodott az egységénél - írja a Kárpáthír.