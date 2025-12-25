Az orosz hadsereg elfoglalta a donyecki régióbeli Szvjato-Pokrovszke települést az ukrajnai háború utóbbi egy napja folyamán - közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, folytatták a donyecki régióban lévő Mirnohradban körülzárt ukrán erők megsemmisítését, valamint megakadályozták az ukrán 82. légideszant-rohamdandárnak a korábbi pozíciók visszaszerzésére irányuló áttörési kísérletét Hrisine település délkeleti részén.

A tájékoztató szerint több mint 1400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán kikötői és reptéri infrastruktúra több létesítményét, valamint drónösszeszerelő műhelyeket, katonai célokra használt energetikai objektumokat, több lőszer-, anyagi-műszaki és üzemanyagraktárt, három harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, egy amerikai Paladin önjáró 155 milliméteres tarackot, hat irányított légibombát, egy HIMARS rakétát, továbbá 472 repülőgéptípusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. Három ember életét vesztette, egy pedig megsebesült, amikor pilóta nélküli repülőszerkezet támadott meg egy Dagesztánból indult segélyszállító teherautót. A Brajnszk megyei Giliscsevóban egy nő sérült meg. A dél-oroszországi Krasznodari terület Tymerjuk kikötőjében kigyulladt két olajterméktartály. A lángok kétezer négyzetméternyi területre terjedtek ki, az oltásban 70 ember és 18 műszaki eszköz vett részt.