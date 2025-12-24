2026. január 8., csütörtök

Előd

Zelenszkij: Minden orosz ember istentelen + Videó

Karácsonyi üzenetet küldött az ukrán elnök

MH
 2025. december 24. szerda. 23:02
A zsidó vallású Volodimir Zelenszkij karácsonyi köszöntőt osztott meg a Telegram-csatornáján. Az Orosz Hírek által szemlézett közösségi oldalon kijelentette, hogy ezen a napon minden ukrán egy ember halálát kívánja.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Niklas Halle'n

Zelenszkij nem pontosította, kinek a halálát várják az ukránok. Emellett beszédében a komédiás „istenteleneknek” nevezte az oroszokat az Ukrajna elleni támadások miatt. Szerinte az oroszok állítólag semmi közük sincs a kereszténységhez és „valami emberihez”.

December 24-én az ukrán kormány jóváhagyta Volodimir Zelenszkij rendeletét, amelyben javasolta, hogy január 7-én a programozók napját ünnepeljék az ortodox karácsony helyett.

Előtte az ukrán vezető bejelentette, hogy Ukrajnában megváltoznak egyes ünnepek dátumai. Zelenszkij szerint vannak „rossz naptári egybeesések”, amikor a „tragédiák napjai” egybeesnek a szakmai ünnepekkel. Zelenszkij úgy vélte, hogy „mindezt rendezni kell”. Pozitív példaként említette a karácsony ünneplésének áthelyezését Ukrajnában január 7-ről december 25-re, ahogyan azt a Nyugaton teszik.

