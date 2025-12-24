Továbbra is nagy erőkkel támadja Ukrajnát az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 116 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen szerdára virradóra, a támadóeszközök több mint 40 százaléka célba talált, a csapásoknak legalább egy halálos áldozata van és sokan megsebesültek, infrastrukturális és energetikai objektumokban keletkeztek károk - közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légvédelem 60 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített, 19 helyszínen 48 drón célba talált - jelentette szerdán a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A fennmaradó 8 drón sorsáról nem szól a közlemény.

December 24-én délelőtt az orosz hadsereg drónokkal több alkalommal célzott támadást hajtott végre egy hőerőmű ellen Harkiv elővárosában, egy ember életét vesztette, 13 másik pedig megsebesült - jelentette Oleh Szinyehubov katonai kormányzó és Ihor Terehov polgármester a Telegramon. A légicsapások jelentős feszültségcsökkenést eredményeztek a városban, ami közvetlenül érinti a hőszolgáltatást és a tömegközlekedés működését.

Négy ember megsebesült a dél-ukrajnai Zaporizzsjában az éjszakai légicsapások következtében - jelentette az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat a hivatalos Telegram-csatornáján. A tűzoltók megfékezték a felcsapó lángokat, azonban a robbanáshullám részben megrongálta a tűzoltóság épületét, közigazgatási intézményeket, többszintes lakóházakat, valamint egy oktatási intézményt.

Az újabb orosz légicsapások következtében szerdán áramkimaradások tapasztalhatók Szumi, Dnyipropetrovszk, Herszon, Harkiv és Csernyihiv megyékben - jelentette az energiaügyi minisztérium sajtószolgálata. December 24-én éjfélig Ukrajna valamennyi régiójában áramkorlátozásti ütemtervek vannak érvényben az ipari fogyasztók és a vállalkozások számára.

Az ukrán védelmi erők csapást mértek egy szintetikuskaucsuk-üzemre az oroszországi Tula régióban - tette közzé a fegyveres erők vezérkarának jelentését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A szintetikus robbanóanyagok és szilárd rakétahajtóanyagok gyártására szakosodott üzemben robbanásokról és nagyszabású tűzről számoltak be. A jelentés szerint találat érte a személyzet nélküli hajók tárolásának és karbantartásának helyét is a megszállt Krím félszigeten lévő Mirne település térségében.