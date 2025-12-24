Tett egy bejegyzést - elvitték a rendőrök

Az ausztrál rendőrség letartóztatott egy férfit, aki egy oda nem illő kommentet fűzött a Bondi Beach-en történt terrortámadás híréhez.

Az ausztrál rendőrség több fegyvert, lőszerkészletet és egy bombához szükséges bevásárlólistát talált egy nyugat-ausztrál férfi otthonában, akit azután tartóztattak le, hogy támogatásáról biztosította a Bondi-i támadókat - írja a BBC. A 39 éves Martin Glynn szerdán jelent meg egy perthi bíróságon, ahol faji zaklatással, tiltott fegyverbirtoklással és a lőfegyverek nem megfelelő tárolásával vádolták meg.

Glynn az Instagramon tett közzé egy - a rendőrség szerint kétes - bejegyzést nem sokkal azután, hogy két fegyveres december 14-én célzott támadásban megölt 15 embert egy hanuka ünnepségen a sydney-i Bondi Beachen.

Glynn a bíróságon tagadta, hogy bárkinek ártani akart, s mint kifejtette, amit a hatóságok bombagyártási listának néznek, az valójában egy tűzgyújtó anyag receptje.