Külföld
Rengeteg ukrán drón vált harcképtelenné
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Francisco Richart Barbeira
A katonaság lelőtte:
110 drón a Brjanszki régió felett ;
20 - Belgorodszkaja felett;
14 - Kaluga felett;
12 - Tulszkaja felett;
hat - Orlovszkaja felett;
négy - a moszkvai régió felett, köztük kettő a főváros felé repül;
három - a Lipetszki régió felett ;
egy-egy a Volgográdi, a Kurszki és a Szmolenszki régió felett.
Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.