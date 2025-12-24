Külföld
„Pfizer” von der Leyen nem léphetne be az Egyesült Államokba?
Kirill Dmitrijev szerint nem
„Hűha – szóval Ursula ‘Pfizer’ von der Leyen vezeti most a cenzúra feketelistát, amelyen azok szerepelnek, akiknek megtiltották a belépést az Egyesült Államokba?” – írta az X közösségi oldalon. Így kommentálta Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejegyzését, amelyben a külügyminisztérium szándékát fejezte ki, hogy lépéseket tesz a globális cenzúra-ipari komplexum vezető személyiségeinek az Egyesült Államokba való beutazásának megakadályozására.
Dmitrijev hozzátette, hogy megoszthatja vele a 46. amerikai elnök, Joe Biden által ellene bevezetett szankciókat is.
„Ha a külügyminisztériumnak nincs elég szankciója, megoszthatom Ursulával a Biden által bevezetett amerikai szankciókat. Miért ne cserélhetnénk szankciókat?” – idézte a különmegbízottat az oroszhirek.hu.