Minden amerikai állampolgár alkotmányban garantált joga a szólás szabadsága - hangoztatta Tulsi Gabbard, az amerikai Nemzeti Hírszerzés igazgatója szerdán a közösségi médiában kiadott közleményében annak kapcsán, hogy az Egyesült Államok beutazási tilalommal sújtott öt európai személyt, köztük Thierry Breton volt európai uniós biztost az online tér cenzúrázására hivatkozva.

„Az Egyesült Államok szuverenitása súlyos megsértésének tekinti, amit nem hagy szó nélkül, ha más államok megpróbálnak +szabadság elleni+ politikájuk részeként cenzúrát gyakorolni amerikai megszólalások ellen, valamint amerikai platformokat arra kényszeríteni, hogy szabályozzák vagy elnémítsák a szabad szólást” - fogalmazott a Trump-adminisztráció vezető tisztségviselője.

Andrew Puzder, az Egyesült Államok Európai Unióhoz rendelt nagykövete szerdán hivatalos közösségi oldalán kiadott közleményében azt hangsúlyozta, hogy a Trump-adminisztráció az elnök szándékának megfelelően következetes szószólója azon politikáknak, amelyek védelmezik és elősegítik kifejezés szabadságát, míg ugyanolyan mértékű szigorral lép fel azon kísérletekkel szemben, amelyek jogtalanul korlázozzák ezt az alapvető szabadságot.

A diplomata egyben arra is rámutat, hogy „ironikus módon” pont azon amerikai vállalatok, amelyeket sújtanak „az Európai Unió elnyomó és szólásszabadság-ellenes politikái, bírságai és szabályozói túlkapásai”, segítik az Európai Uniót közelebb a mesterséges intelligencián alapuló gazdaság megteremtéséhez.

Az Egyesült Államokban szankcióval sújtott személyek nevét Sarah B. Rogers külügyi államtitkár hozta nyilvánosságra a közösségi médiában megjelent bejegyzésében. Az amerikai kormánytag a beutazási tilalommal sújtott Thierry Bretont, az Európai Bizottság korábbi belső piacért felelős biztosát az európai uniós digitális szolgáltatásokról szóló rendeletének „kitervelőjeként” írta le. Egyben az ellene felhozott amerikai kifogások között sorolta fel, hogy az Európai Bizottság tagjaként Thierry Breton az európai digitális jogszabályra hivatkozva próbált nyomást gyakorolni Elon Muskra, az X közösségi oldal tulajdonosára, hogy korlátozza a Donald Trumppal készült online beszélgetésének közvetítését még 2024-ben az amerikai elnökválasztási kampány idején.

A szankciók érintettjei között szerepel a HateAid nevű német civil szervezet két vezető tisztségviselője, Anna-Lena von Hodenberg és Josephine Ballon. A Trump-adminisztráció beutazási tilalommal sújtotta a brit Clare Melfordot a Global Disinformation Index nevű brit székhelyű szervezet vezetőjét. Ugyancsak kitiltották az országból a brit állampolgárságú, jelenleg az Egyesült Államokban élő Imran Ahmedet, a Digitális Gyűlölet Elleni Központ (Center for Countering Digital Hate) vezetőjét, aki így kitoloncolhatóvá válik.

Az amerikai külügyminisztérium államtitkára közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a kedden bejelentett büntetőintézkedések nem járnak pénzügyi szankciókkal az érintettekre, de hozzátette, hogy „üzenetünk világos: aki karrierjével azon munkálkodik, hogy az amerikai szólás cenzúráját elősegítse, nem kívánatos amerikai földön”.

Marco Rubio külügyminiszter szerdán az amerikai külügyminisztérium honlapján is megjelent hivatalos közleményében a büntetőintézkedések alanyait a „globális cenzúraipar” ügynökeinek nevezte, és azt írta, hogy „ezek a radikális aktivisták, és a fegyverként használt NGO-k elősegítették más államok cenzúratörekvéseit, minden esetben amerikai megszólalókat és amerikai vállalatokat célozva”.