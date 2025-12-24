Karácsonyi horror

Családon belüli erőszakhoz kapcsolódó emberölési kísérlet miatt indult eljárás egy férfi ellen Romániában, aki a gyanú szerint benzint locsolt az élettársára, és a nő testfelületének 50 százalékán égési sérüléseket szenvedett - írja a Székelyhon. Mint olvasható, az eset a Szatmár megyei Ivácskóban történt szerda hajnalban.

A gyanúsított tanya felgyújtása után elhagyta a helyszínt, és a Ivácskó melletti erdőben rejtőzött el. A rendőrség korábbi közleménye szerint a 46 éves Krassó-Szörény megyei férfi összeveszett a gazdaságot birtokló élettársával, egy 45 éves Bihar megyei nővel, és bosszúból felgyújtotta a házat. A nő a tűz kitörésekor a házban tartózkodott, és másod-, illetve harmadfokú égési sérüléseket szenvedett.