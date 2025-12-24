2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Karácsonyi horror

Kegyetlenség a javából

MH
 2025. december 24. szerda. 17:49
Frissítve: 2025. december 24. 20:00
Megosztás

Igazi szörnyűség történt Romániában szerdán.

Karácsonyi horror
Akcióban a román hatóságok (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Anadolu/Stringer

Családon belüli erőszakhoz kapcsolódó emberölési kísérlet miatt indult eljárás egy férfi ellen Romániában, aki a gyanú szerint benzint locsolt az élettársára, és a nő testfelületének 50 százalékán égési sérüléseket szenvedett - írja a Székelyhon. Mint olvasható, az eset a Szatmár megyei Ivácskóban történt szerda hajnalban.

A gyanúsított tanya felgyújtása után elhagyta a helyszínt, és a Ivácskó melletti erdőben rejtőzött el. A rendőrség korábbi közleménye szerint a 46 éves Krassó-Szörény megyei férfi összeveszett a gazdaságot birtokló élettársával, egy 45 éves Bihar megyei nővel, és bosszúból felgyújtotta a házat. A nő a tűz kitörésekor a házban tartózkodott, és másod-, illetve harmadfokú égési sérüléseket szenvedett.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink