Ismét várják a zarándokokat és a turistákat Betlehembe

A gázai háború miatti két éves szünet után karácsonyra visszavárják a zarándokokat és a turistákat Betlehembe, Jézus születésének helyére.

A Jézus Krisztus szülőhelyének tartott barlang, a betlehemi Születés Templomában, az izraeli megszállás alatt álló Ciszjordániában, a 2025. december 24-i karácsonyi ünnepségek előtt

A két éven át tartó harcok után a törékeny tűzszünet idején ünneplik idén a karácsonyt a Szentföldön. Az ünnep előtt néhány nappal Pierbattista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája a háború kitörése óta negyedszer, három napra a Gázai övezetbe látogatott, ahol találkozott az övezet zsugorodó keresztény közösségével.

A Gázai övezetben a háború előtt mintegy 1700 keresztény élt, de a többségük elmenekült, és jelenleg közel 600-an maradtak. Az elmúlt több mint két évben a közösség szinte teljes egésze a gázavárosi Szent Család-templom területén, egy templomkomplexumban élt.

A szentföldi katolikusok vezetőjét a jeruzsálemi pátriárkák történetében először, 2023 szeptemberének végén, egy héttel a háború kitörése előtt Ferenc pápa bíborossá nevezte ki.

„A hit embere nem lehet pesszimista” – nyilatkozta a Háárec című izraeli lapnak miután visszatért Jeruzsálembe. „Majdnem negyven éve élek ebben az országban, és ez a legnehezebb időszak, amin valaha keresztülmentünk. A csapás rendkívül kemény volt” -tette hozzá, de hangsúlyozta, hogy reményt lát a társadalomban, a fiatalabb nemzedékben, és nemcsak a keresztények körében.

A bizakodó hangulatot jelzi, hogy december elején ismét meggyújtották a hatalmas, húsz méter magas karácsonyfa fényeit Betlehemben, a Születés temploma előtti Jászol téren.

A Jeruzsálem szomszédságában, Ciszjordániában fekvő Betlehemben, Jézus szülőhelyén élők számára különösen fontos a karácsony békéje, mert „normális” időkben elsősorban az idegenforgalomból éltek.

Először a koronavírus-járvány miatt szűnt meg legfőbb bevételi forrásuk, majd egy rövid, a turizmus okozta prosperitás után ismét kiüresedtek a szállodák és a vendéglők a Hamász iszlamista terrorszervezet és a vele szövetséges dzsihadista csoportok 2023 október 7-én Izrael ellen intézett támadása nyomán kitört háború miatt.

Idén szenteste ismét lesznek már külföldi zarándokok is a Születés temploma melletti katolikus Szent Katalin templomban megtartott éjféli misén, amelyet a hagyomány szerint a délután Jeruzsálemből a városba érkező Pierbattista Pizzaballa bíboros, a jeruzsálemi latin pátriárka fog megtartani.

Az október közepén megszületett tűzszünet nyomán a karácsonyi ünnepek előtt visszatértek a turisták Haifán, Jeruzsálemben és Názáretben is a karácsonyi vásárra és az ünnepi menetekre. Az izraeli keresztények egy része ezekben a városokban ünnepel, mások Betlehembe utaznak az éjféli misére.