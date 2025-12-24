Külföld
Ez volt a világ öt legbiztonságosabb országa idén
Ahol dúl a nyugalom
A 2025-ös globális békeindex (GPI) szerint az államok közötti konfliktusok száma a második világháború óta ismét elérte a legmagasabb szintet - írja a BBC. Mint olvasható, csak idén további három fegyveres harc tört ki, illetve a kihívásokra számos ország fokozott militarizációval reagál.
A komor statisztikák ellenére egyes nemzetek továbbra is a békét helyezik előtérbe. A Gazdasági és Béke Intézete által készített GPI 23 mutatót követ nyomon, a külső konfliktusoktól és a katonai kiadásoktól kezdve a biztonsági intézkedésekig, mint például a terrorizmus és a gyilkosság. Az rangsor élén állók közel két évtizede figyelemre méltóan következetesek, ami azt mutatja, hogy a békés politikák milyen stabilitást hozhatnak hosszú távon.
Izland, amely 2008 óta az első helyen áll a világ legbékésebb nemzeteként, minden kategóriában vezet. Sőt, idén még két százalékos javulást is feljegyeztek ott, amivel tovább nőtt az előnyük a második helyezetthez képest. Bár a 20. század végén konfliktusok jellemezték Írországot, a mai állam továbbra is a békét helyezi előtérbe.
Új-Zéland idén két hellyel lépett előre, így a harmadik helyre került. Mindez köszönhető a biztonság és az önvédelem területén elért javulásoknak. Ausztria idén egy hellyel visszacsúszott a negyedik helyre, de még mindig minden területen előkelő helyen áll. Dublinhoz hasonlóan Bécs alkotmányosan előírt semlegességi politikát folytat, amely megakadályozza, hogy bármilyen katonai szövetséghez, például a NATO-hoz csatlakozzon.
A teljes index egyébként így fest:
1. Izland
2. Írország
3. Új-Zéland
4. Ausztria
5. Svájc
6. Szingapúr
7. Portugália
8. Dánia
9. Szlovénia
10. Finnország