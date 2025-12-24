Csúnya világ vár Venezuelára

Az Egyesült Államok 15 000 katonát, valamint egy anyahajót, számos irányított rakétákkal felszerelt rombolót és kétéltű rohamegységet telepített a Karib-térségbe.

Nem csillapodnak a hullámok Venezuela körül - írja összegző cikkében a BBC. Mint olvasható, Washington eddig 15 000 katonát, valamint egy anyahajót, számos irányított rakétákkal felszerelt rombolót és kétéltű rohamegységet telepített a Karib-térségbe. A bevetés - amely a régióban a legnagyobb, mióta az Egyesült Államok 1989-ben megszállta Panamát - kimondott célja a fentanil és kokain Egyesült Államokba irányuló csempészetének megállítása.

Washington az elmúlt hónapokban több mint húsz hajót pusztított el a Csendes-óceánon és a Karib-térségben, s így legalább száz ember halálát okozta. Az akciókat Trump elnök kampányának részeként hajtották végre a kábítószer-szállítással foglalkozó bandák ellen.

Utalnak rá, Michael Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete a Biztonsági Tanács legutóbbi ülésén arról beszélt, nem ismerik el Madurót Venezuela legitim vezetőjének. Az elnök azon képessége, hogy el tudja adni az olajat, lehetővé teszi számára a hatalom erőszakos megtartását, valamint a kábítószerkereskedelem és a terrorizmus támogatását - hangoztatta Waltz.

A BBC megjegyzi, a Biztonsági Tanács rendkívüli ülését azért hívták össze, hogy megvitassák a venezuelai tartályhajók korábbi lefoglalását. Utóbbi kapcsán Donald Trump kijelentette, mind a tankereket, mind a tartalmukat megtartják. Közben az USA közölte, hogy egy harmadik venezuelai olajszállítót is üldözni kezdett.