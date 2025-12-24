Atomreaktort építene a Holdra Moszkva

Oroszország a következő évtizedben atomerőművet tervez telepíteni a Holdra, hogy elláthassa űrkutatási programjait és egy közös orosz-kínai állomást energiával - írja a Reuters .

A cikkben emlékeztetnek, mindeközben a nagyhatalmak egymás sarkát taposva sietnek a Föld egyetlen természetes kísérőjének felfedezésére.

Amióta Jurij Gagarin szovjet űrhajós 1961-ben elsőként lépett az űrbe, Oroszország büszke arra, hogy e téren vezető szerepet játszik, de az elmúlt évtizedekben lemaradt az Egyesült Államok és az egyre inkább előretörő Kína mögött.

Moszkva ambíciói hatalmas csapást szenvedtek el 2023 augusztusában, amikor pilóta nélküli Luna-25 űrhajójuk leszállás közben a Hold felszínének csapódott, Elon Musk pedig forradalmasította az űrjárművek felbocsátását - ami egykor orosz specialitás volt.

Az orosz állami űrvállalat, a Roszkoszmosz egy közleményben tudatta, hogy 2036-ra holderőművet tervez építeni, és erre szerződést írt alá a Lavocskin Repülőgépipari Vállalattal. A Roszkoszmosz nem állította kifejezetten, hogy az erőmű nukleáris lesz, de azt tudatta, a résztvevők között van az orosz állami atomerőmű-vállalat, a Roszatom és a Kurcsatov Intézet, Oroszország vezető nukleáris kutatóintézete.

A Roszkoszmosz szerint az erőmű célja Oroszország holdprogramjának működtetése, beleértve a marsjárókat, egy obszervatóriumot és a közös orosz-kínai Nemzetközi Holdkutató Állomás infrastruktúráját.

Dmitrij Bakanov, a Roszkoszmosz vezetője júniusban azt nyilatkozta, hogy a vállalat egyik célja egy atomerőmű Holdra helyezése és a Vénusz, a Föld „testvérbolygójának” a felfedezése. A Hold, amely 384-400 ezer kilométerre van bolygónktól, mérsékli a Föld tengely körüli billegését, ami stabilabb éghajlatot biztosít. Emellett árapályokat is okoz a világ óceánjaiban.

A Reuters hozzáteszi, Oroszország nem az egyetlen, amelynek ilyen tervei vannak, hiszen a NASA augusztusban jelentette be szándékát, hogy a 2030-as pénzügyi év első negyedévére atomreaktort telepít a Holdra.