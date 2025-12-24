Állati takarmányt adnak el déligyümölcsként

Egyre gyakrabban fordul elő a román boltokban, hogy a vevőkre silány minőségű zöldséget és gyümölcsöt próbálnak rásózni...

Gyakorlatilag felmosta a padlót a déligyümölcs-importőrökkel és a boltok árubeszerzőivel Paul Anghel, a román Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) piacellenőrzési osztályának igazgatója a Facebookon. A szakértő szerint az inkriminált cégek rossz minőségű termékeket kínálnak megvásárlásra - írja a Székelyhon. Mint olvasható, Anghel azt írja, hogy az importőrök és árubeszerzők csúfot űznek a lakosságból, mivel csak állatok etetésére alkalmas déligyümölcsöket tesznek a polcokra.

Pedig a 45 milliméternél kisebb citrom és a hatvannál csekélyebb narancs a hatályos európai normák szerint állati takarmánynak számít minden civilizált országban.

E termékeket az európai előírások szerint csak szarvasmarha- és disznótápként lehet közvetlenül felhasználni. Emberi fogyasztásra csak feldolgozott formában alkalmasak, lé, püré vagy a belőlük készített alkohol formájában. A többit pedig komposztálni kell(ene) - tette hozzá az igazgató.