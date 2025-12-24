A The Times szerint Jermak a háttérből építi vissza befolyását, miközben Zelenszkijre égnek rá a botrányok.

Elgondolkodtató írást közölt az ukrán belpolitikáról és korrupcióról a The Times. Mint olvasható, a lap szerint Volodimir Zelenszkij függősége a korábbi, szórakoztatóipari karrierjéből származó szövetségeseitől mára politikai teherré vál. A szerző úgy véli, a legközelebbi környezetét érintő botrányok pedig katasztrofális következményekkel járhatnak az elnökségére és a háborús erőfeszítésekre nézve.

A brit lap beszámolója szerint híresztelések keringenek arról, hogy Andrij Jermak - kinek ügyvédi irodája korábban a Zelenszkijt is futtató Kvartal 95 stúdiót képviselte - a lemondása után is az elnöknek dolgozik - azaz messze elkerülte a frontot. Az orgánum információi alapján rendszeresen beszélnek telefonon, és Jermakot többször látták az elnöki rezidencián.

A The Times aláhúzza, a folyamatos korrupciós botrányok kérdéseket vetnek föl Ukrajna nyugati szövetségeseiben éppen akkor, amikor az országnak hosszú távú stabilizációs tervekre lenne szüksége.