Külföld

A háttérből tér vissza Jermak

MH
 2025. december 24. szerda. 11:49
A The Times szerint Jermak a háttérből építi vissza befolyását, miközben Zelenszkijre égnek rá a botrányok.

A háttérből tér vissza Jermak
Egy sötét alak - Andrij Jermak az ukrán elnöki iroda kényszerűen távozott vezetője
Fotó: Anadolu via AFP/Metin Aktas

Elgondolkodtató írást közölt az ukrán belpolitikáról és korrupcióról a The Times. Mint olvasható, a lap szerint Volodimir Zelenszkij függősége a korábbi, szórakoztatóipari karrierjéből származó szövetségeseitől mára politikai teherré vál. A szerző úgy véli, a legközelebbi környezetét érintő botrányok pedig katasztrofális következményekkel járhatnak az elnökségére és a háborús erőfeszítésekre nézve.

A brit lap beszámolója szerint híresztelések keringenek arról, hogy Andrij Jermak - kinek ügyvédi irodája korábban a Zelenszkijt is futtató Kvartal 95 stúdiót képviselte - a lemondása után is az elnöknek dolgozik - azaz messze elkerülte a frontot. Az orgánum információi alapján rendszeresen beszélnek telefonon, és Jermakot többször látták az elnöki rezidencián.

A The Times aláhúzza, a folyamatos korrupciós botrányok kérdéseket vetnek föl Ukrajna nyugati szövetségeseiben éppen akkor, amikor az országnak hosszú távú stabilizációs tervekre lenne szüksége.

