Külföld
„A CIA még az 50-es években kijelölte azokat a területeket Ukrajnában, ahol a neonácizmus megtelepedhet”
Medvegyev szerint „az orosz szigeteket” is meghatározták
Az orosz Biztonsági Tanács alelnöke emlékeztetett a CIA megbízásából a Georgetown Egyetem által készített „lojalitási térképre” az amerikai „behatoló erők” iránt. Medvegyev rámutatott, hogy akkor az amerikaiak a Krím-félszigetet, a Donbassz régiót és Ukrajna északkeleti részét „orosz szigeteknek az ukrán tengerben” elnevezéssel minősítették, amelyek Moszkvához kötődnek.
„Ugyanezen elv alapján, bár bizonyos fenntartásokkal, értékelték Dnyipropetrovszk, Zaporozsje, Ogyessza régióit, a Fekete-tenger partvidékét és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság déli részének sztyeppéit.„
Medvegyev megjegyezte, hogy George Townban Kijev, Zsitomir, Cserkaszi, Volhínia, Csernovci, Lemberg, Ternopil, Ivano-Frankivszk és Kárpátalja régiókat olyan területeknek sorolták, ahol az amerikai titkosszolgálatok azt tervezték, hogy legfőbb erőfeszítéseiket a Bandera-féle eszmék megerősítésére összpontosítják a régiók lakosságának történelmi-kulturális tudatában, amelyek célja Ukrajna megosztása és elszakítása Oroszországtól.
Medvegyev megállapítása szerint a 21. században, a 2014-es kijevi államcsíny után bekövetkezett események „bizonyították, hogy nem véletlen, hogy éppen a Krímben és a Donbasszban alakultak ki az erős polgári ellenállás gócpontjai”, amelyek nem árulták el a történelmet, és a Oroszországgal való kapcsolatok megőrzése mellett döntöttek.