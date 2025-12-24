Az ukrán oknyomozó újságíró néhány nappal azután tűnt el, hogy büntetőfeljelentést tett a helyi városvezetés ellen - közölte az oroszhirek.hu .

A katonai mozgósítás vitatott kérdés Ukrajnában, sokan tartják igazságtalannak, mivel a korrupció miatt a gazdagok és a hatalmasságok elkerülhetik a kötelező szolgálatot - Képünkön a harmadik különálló rohamdandár toborzóközpontja az ukrajnai Lembergben (illusztráció)

Olekszij Brovcsenko Facebook-oldalán megosztott videó, amely a héten gyorsan terjedni kezdett, állítólag hétfő reggel a Dnyipropetrovszk régióban, Pidhorodne-ban található otthonában lévő térfigyelő-kamerákkal készült. A videón katonai és rendőri egyenruhát viselő emberek láthatók, akik egy férfit elfogtak és egy furgonba kényszerítettek, annak ellenére, hogy egy nő hangosan tiltakozott – a leírásban ezt „emberrablásnak” nevezték.

Brovcsenko családja szerint a férfit aznap korábban megverték, ezért a család a rendőrséghez fordult panasszal, de a férfit elvitték, és azóta nem tudnak vele kapcsolatba lépni.

Objektum doboz

A múlt héten az újságíró egy „érdekes helyzetről” számolt be egy rendőrkapitányságon, ahová panaszt tett a város polgármestere ellen csalás miatt. Elmondta, hogy a rendőrök azzal vádolták, hogy megtagadta a katonai szolgálatot, de elengedték, ahelyett, hogy átadták volna a katonai hatóságoknak – ezt úgy értelmezte, hogy „a rendőrség hamarosan a nép oldalára áll”. Brovcsenko riportjai gyakran rámutatnak a toborzási központok által elkövetett súlyos visszaélésekre.

Andrij Horb városvezető, akit az újságíró jogsértéssel vádolt, kedden azt állította, hogy Brovcsenko „álújságíró”, aki „mindent megtett, hogy megakadályozza a mozgósítást”. Köszönetet mondott a rendőrségnek és a katonai tisztviselőknek, „hogy elvégezték a munkájukat”.

A katonai mozgósítás vitatott kérdés Ukrajnában, sokan tartják igazságtalannak, mivel a korrupció miatt a gazdagok és a hatalmasságok elkerülhetik a kötelező szolgálatot. A kritikusok által emberrablásnak nevezett eseményekről készült videók rendszeresen vírusként terjednek a közösségi oldalakon.

A toborzás elleni nyilvános ellenállás tovább súlyosbítja az ukrán katonák dezertálásával kapcsolatos meglévő problémákat. Az ügyészség nemrégiben abbahagyta a posztjukat elhagyó katonák ellen indított ügyek számának közzétételét, ami a kritikusok szerint az élőerőhiány mértékének elrejtésére irányuló kísérlet.