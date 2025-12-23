Tengeri drónokat fog gyártani Ukrajna és Portugália

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Luis Montenegro portugál miniszterelnök kijevi találkozóján bejelentették, hogy Ukrajna és Portugália közös tengeri drónokat fog gyártani. A NATO-szövetségessel való kooperáció célja az ukrán védelmi képességek fokozása és az európai védelmi-ipari együttműködés mélyítése a tengeren.

Európa védelmét is szolgálják az eszközök

Olekszandr Kamiszin elnöki tanácsadó hangsúlyozta, hogy az ukrán pilóta nélküli tengeri járművek (USV) már bizonyítottak az orosz hadihajók és tengeralattjárók ellen. Az új partnerség révén ezek az eszközök a jövőben Portugáliának is segíthetnek Európa tengeri határainak védelmében, erősítve a kontinens tengeri biztonságát.

Zelenszkij kiemelte Portugália szerepét az újjáépítésben is, különös tekintettel a csernyihivi és cserkaszi iskolák helyreállítására. Lisszabon emellett támogatta azt a közös európai döntést is, amely 90 milliárd eurós pénzügyi biztonsági garanciát nyújt Ukrajnának a következő évekre - írta meg a KárpátHír.