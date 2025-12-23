Startol az új Arany Flotta és a Trump-osztályú hadihajók építése

Az új hajók az amerikai flotta történetének legnagyobbjai lesznek, és hiperszonikus és lézeres fegyverekkel lesznek felszerelve. Ugyanakkor az amerikai elnök bejelentette, hogy elkobozta a lefoglalt venezuelai tartályhajókat és az azokból származó olajat, és ismét felszólította a venezuelai hatóságokat, hogy adják vissza az amerikai vállalatok tulajdonát képező eszközöket - közölte az oroszhirek.hu .

Donald Trump bejelentette az új Arany Flotta és a Trump-osztályú hadihajók építését

Az elnök szerint az Egyesült Államok két „teljesen új osztályú” csatahajót szándékozik építeni, amelyek az amerikai flotta történelmének legnagyobb felszíni harci hajói lesznek.

Az új hajók vízkiszorítása 30–40 ezer tonna lesz. Hiperhangsebességű fegyverekkel, lézerrendszerekkel, elektromágneses ágyúkkal, tengeri bázisú szárnyas rakétákkal és mesterséges intelligencián alapuló vezérlőelemekkel lesznek felszerelve. A hajók nukleáris fegyvereket is szállíthatnak.

„Jóváhagytam két új csatahajó építésének tervét – ezek lesznek a legnagyobbak, amelyeket valaha építettek. Trump-osztálynak fogjuk őket nevezni. Ezek lesznek a leggyorsabbak, a legszebbek és százszor erősebbek, mint bármelyik csatahajó a történelemben” – jelentette ki az elnök.

Trump becslése szerint az első két hajó építése körülbelül két és fél évig fog tartani, és a program összköltsége körülbelül 26 milliárd dollár lesz. A jövőben az „arany flotta” létszáma először 10-re, majd 20-25 hajóra növelhető, amelyek az amerikai haditengerészet zászlóshajói lesznek. Az elnök megjegyezte, hogy a hajókat acélból, nem alumíniumból fogják építeni, és hangsúlyozta, hogy személyesen is részt vesz a tervezésükben.

Emellett Trump bejelentette, hogy 15 új tengeralattjáró építését tervezik.

Trump közvetlenül összekapcsolta a haditengerészet megerősítését a jelenlegi nemzetközi helyzettel, többek között Latin-Amerikában, hangsúlyozva, hogy az új hajóknak „félelmet kell kelteniük” az Egyesült Államok ellenségeiben, és biztosítaniuk kell az amerikai dominanciát a tengeren.

Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok szigorú tengeri blokádot vezetett be Venezuela ellen. Az USA megtartja a három elfogott tartályhajót és az azokon lévő olajat:

„Megtartjuk magunknak. Lehet, hogy stratégiai tartalékként fogjuk felhasználni. A hajókat is megtartjuk.”

Trump hangsúlyozta, hogy a blokád nem gyengül, hanem erősödik. Szerinte Venezuela „teljesen körül van véve” és nem tud olajat exportálni és bevételt szerezni.