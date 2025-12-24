Külföld
Lángokba borult az orosz ipar
Hajójavító és vegyüzem az ukrán drónok célkeresztjében
A Nyizsnyij Novgorod-i közlekedési ügyészség tájékoztatása szerint december 23-án tűz ütött ki egy hajójavító üzemben, a Volga folyó melletti Szibirszkij Zaton területén. A lángok egy darushajón csaptak fel munkavégzés közben. A helyi katasztrófavédelem közlése szerint mintegy 100 négyzetméteren égett az üzemanyag, és fennállt a veszélye, hogy a tűz átterjed a szomszédos úszódarura - számolt be róla a Kárpát Hír.
Az orosz állami média beszámolója szerint az incidensnek egy halálos áldozata van. A helyi lakosok robbanásokat hallottak, és arról számoltak be, hogy a hajó a Borszkaja hajójavító társasághoz tartozik – ezt a Kyiv Independent nem tudta független forrásból megerősíteni.
Drónok a Lukoil leányvállalata felett
December 22-re virradóra orosz Telegram-csatornák jelentései szerint ukrán drónok támadták meg a Sztavropoli határterületen, Bugyonnovszkban található Sztavrolen vegyipari üzemet. A helyiek által készített felvételeken nagy lángok láthatók az üzem irányából.
A Sztavrolen a Lukoil egyik vezető leányvállalata, amely többek között polietilént és benzolt állít elő. Az ukrán vezérkar korábbi közlése szerint azonban az üzemnek katonai jelentősége is van:
„A gyár drónalkatrészeket, kompozit anyagokat és szigetelést gyárt különböző orosz katonai felszerelésekhez.”
Vlagyimir Vlagyimirov kormányzó a robbanások előtt drónveszélyre figyelmeztetett. Az üzemet, amely mintegy 500 kilométerre fekszik az ukrán határtól, november 12-én már érte egy megerősített ukrán támadás.