Lángokba borult az orosz ipar

Kiterjedt tűz ütött ki hétfőn egy oroszországi hajójavítóban, miközben az éjszaka folyamán dróntámadás ért egy vegyipari létesítményt is. Az orosz hátországot érő csapássorozat során egy vegyipari üzemet és egy darushajót ért találat vagy baleset, az eseményeknek az orosz állami média szerint halálos áldozata is van.

A Nyizsnyij Novgorod-i közlekedési ügyészség tájékoztatása szerint december 23-án tűz ütött ki egy hajójavító üzemben, a Volga folyó melletti Szibirszkij Zaton területén. A lángok egy darushajón csaptak fel munkavégzés közben. A helyi katasztrófavédelem közlése szerint mintegy 100 négyzetméteren égett az üzemanyag, és fennállt a veszélye, hogy a tűz átterjed a szomszédos úszódarura - számolt be róla a Kárpát Hír.

Az orosz állami média beszámolója szerint az incidensnek egy halálos áldozata van. A helyi lakosok robbanásokat hallottak, és arról számoltak be, hogy a hajó a Borszkaja hajójavító társasághoz tartozik – ezt a Kyiv Independent nem tudta független forrásból megerősíteni.

Drónok a Lukoil leányvállalata felett

December 22-re virradóra orosz Telegram-csatornák jelentései szerint ukrán drónok támadták meg a Sztavropoli határterületen, Bugyonnovszkban található Sztavrolen vegyipari üzemet. A helyiek által készített felvételeken nagy lángok láthatók az üzem irányából.

A Sztavrolen a Lukoil egyik vezető leányvállalata, amely többek között polietilént és benzolt állít elő. Az ukrán vezérkar korábbi közlése szerint azonban az üzemnek katonai jelentősége is van:

„A gyár drónalkatrészeket, kompozit anyagokat és szigetelést gyárt különböző orosz katonai felszerelésekhez.”

Vlagyimir Vlagyimirov kormányzó a robbanások előtt drónveszélyre figyelmeztetett. Az üzemet, amely mintegy 500 kilométerre fekszik az ukrán határtól, november 12-én már érte egy megerősített ukrán támadás.