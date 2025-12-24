Be van biztosítva Ukrajna jövője?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a diplomatákkal folytatott megbeszélésén kijelentette, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok már tárgyal a biztonsági garanciák időkeretéről. A tárgyalások napirendjén szerepel a garanciák érvényességi idejének meghatározása, valamint azok jövőbeli meghosszabbításának lehetősége is.

Az ukrán államfő részletesen ismertette azt a négy fő garanciát, amelyre országa biztonságát alapozná.

A négy biztonsági pillér

Zelenszkij felsorolása alapján a biztonsági architektúra az alábbi elemekből állna össze:

Ukrán hadsereg: Egy 800 ezer fős haderő fenntartása, amelyet a tervek szerint a partnerek pénzügyi támogatásával finanszíroznának.

EU-tagság: Ez elsősorban gazdasági és piaci garanciákat jelent, de tartalmaz katonai komponenst is, például az európai újrafegyverkezési programot (SAFE).

Az „Elszántak koalíciója”: Egy 30 országból álló csoport, amely az úgynevezett „backstop” (biztonsági támasz) szerepét töltené be. Az elképzelés szerint európai vezetéssel biztosítanák Ukrajna védelmét levegőben, szárazföldön és tengeren.

Amerikai garanciák: A negyedik elem a jogilag kötelező erejű amerikai támogatás, amelyet a Kongresszusnak is meg kell szavaznia.

Jogi kötőerő és elrettentés

Az elnök kiemelte, hogy az új rendszernek alapvetően különböznie kell a korábbi megállapodásoktól, mint a Budapesti Memorandum vagy a minszki egyezmények. A cél, hogy a garanciák jogilag kikényszeríthetőek legyenek, és tartalmazzanak egy elrettentő csomagot is, amely az ukrán védők felfegyverzésére vonatkozik - írta meg a Kárpát Hír.

„Arról tárgyalunk, hány évre szóljanak ezek, és milyen lehetőségek vannak a biztonsági garanciák meghosszabbítására ugyanolyan formátumban, ahogyan azokat elfogadják”

– fogalmazott az államfő.

Ez némi elmozdulást jelez a korábbi nyilatkozatokhoz képest, mivel Zelenszkij a múlt héten még arról beszélt, hogy az amerikai féllel nem egyeztetnek konkrét határidőkről. Az elnök ugyanakkor megjegyezte: az Európa által nyújtott biztonsági garanciákkal „90 százalékban” elégedett.