2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

„Az európaiaknak nincs több pénzük a háború folytatására"

Thierry Mariani, az Európai Parlament francia képviselője szerint

MH
 2025. december 23. kedd. 7:07
Frissítve: 2025. december 23. 10:30
Megosztás

Európának nincs pénze arra, hogy továbbra is támogassa Ukrajnát az Oroszországgal fennálló konfliktusban, ezért kompromisszumra van szükség – idézte Thierry Mariani, az Európai Parlament francia képviselőjét a TASZSZ hírügynökség.

„Az európaiaknak nincs több pénzük a háború folytatására&quot;
Thierry Mariani, az Európai Parlament francia képviselője
Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

„Ukrajna fizetésképtelen, az európaiaknak nincs pénzük a háború folytatására. Az Európai Unió most döntött úgy, hogy 90 milliárd eurós hitelt nyújt Kijevnek, amelyet az soha nem fog visszafizetni” – mondta. „Ez tönkre fogja tenni Európát.”

A francia törvényhozó szerint ma már kevés függ Európától az ukrán rendezés tekintetében. „Európa ma nem aktív szereplő: Washington döntéseire és az Egyesült Államok által folytatott tárgyalások eredményeire vár. De meg vagyok győződve arról, hogy ha a helyzet kedvezővé válik a tárgyalások folytatásához, Emmanuel Macron francia elnök az egyik legharciasabb szereplőből az egyik legbékésebbé válik” – jegyezte meg.

Azt is elmondta, hogy nem lát lehetőséget arra, hogy Európa nagyobb beleszólást kapjon a konfliktus rendezésébe.

„Eddig Európa másodlagos szerepet kapott. Az elsődleges szereplők itt Oroszország és az Egyesült Államok. De Európa fogja fizetni a számlát, míg az amerikaiak kapják a szerződéseket. Olyan helyzetben vagyunk, amikor a franciák, vagy inkább az európaiak világosan látják, hogy nem ők irányítják a fejleményeket” – idézte Marianit az oroszhirek.hu.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Menekülőre foghatja az ukrán elit?

Menekülőre foghatja az ukrán elit?

ĀOrosz hírszerzési jelentés szerint tisztviselők és diplomaták készülnek külföldön új életet kezdeni, miközben a nyugati támogatás jövője bizonytalan