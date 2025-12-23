Külföld
Ausztráliába látogat az izraeli elnök
A Bondi Beachen elkövetett vérengzés merénylőit az Iszlám Állam terrorszervezet ideológiája mozgatta
A hivatal bejelentette, hogy az elnök és Albanese telefonon beszélt egymással. A tájékoztatás szerint Albanese ismét mély megdöbbenését fejezte ki a helyi zsidó közösség ellen a sydney-i Bondi Beachen elkövetett vérengzés miatt, amely során két férfi – egy apa és fia – 15 embert megölt, többeket pedig megsebesített. A hatóságok szerint a merénylőket az Iszlám Állam terrorszervezet ideológiája mozgatta.
Hercog a maga részéről hangsúlyozta annak fontosságát, hogy Canberra minden szükséges intézkedést meghozzon az antiszemitizmus „veszélyes és példa nélküli” növekedése, valamint a szélsőséges, dzsihadista eszmék terjedése ellen.
Az izraeli elnököt az ausztráliai zsidó közösség is látogatásra hívta. Időpontot egyelőre nem tűztek ki.