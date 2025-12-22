Zelenszkij Orbánt okolja Ukrajna uniós nehézségeiért

Magyarország miniszterelnöke csak önmagára gondol, emiatt pedig két nép szenved – jelentette ki Volodimir Zelenszkij.

„Ukrajna EU-tagságát a biztonsági garanciák részének tekintjük. Az uniós vezetők úgy vélik, hogy ez nagyon erős biztonsági garancia Ukrajna számára. Ez igaz. Erről beszél nekem Ursula von der Leyen, António Costa, valamint sok más vezető is” – mondta Zelenszkij.

Elmondása szerint a magyar miniszterelnök „világosan megérti”, hogy az uniós csatlakozás Ukrajna biztonsági garanciáinak része, számára azonban ez belpolitikai, választási kérdés, írta az Eadaily.

Mint ismeretes Orbán Viktor elmondta, hogy egy olyan ország EU-tagsága, amely háborúban áll, közvetlenül belesodorhatja az uniót is a konfliktusba.

„Az Európai Uniót azért hozták létre, hogy békét és fejlődést hozzon a tagjainak. Felvenni egy olyan országot a tagok közé, amely háborúban áll Oroszországgal, azonnal belesodorná az EU-t egy közvetlen konfliktusba.”

Továbbá kifejtette, Ukrajna uniós tagsága gazdasági terheket róna Magyarországra és egész Európára — különösen a magyar gazdaságra és a mezőgazdaságra. Szerinte ez nem áll Magyarország érdekében.

Orbán egy nyilvános Twitter-bejegyzésben azt is írta Zelenszkijnek, hogy szerinte az ukrán elnök „erkölcsi zsarolást” alkalmaz, amikor azt sugallja, hogy Ukrajna EU-tagságának elutasítása hátrányos lenne számára.