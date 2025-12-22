Külföld
Merénylet Moszkvában: Robbantásban vesztette életét egy orosz tábornok
Pokolgép robbant, az ügyben büntetőeljárás indult
Fanyil Szarvarov altábornagyot érte robbantásos merénylet Moszkvában
Fotó: AFP/Anadolu/Sefa Karacan
A tábornok gépkocsijában a dél-moszkvai Jaszenevaja utcában robbant pokolgép. Az ügyben büntetőeljárás indult.
Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a nyomozás során több verziót vizsgálnak gyilkossággal kapcsolatban, ezek egyike az ukrán titkosszolgálatok által szervezett bűncselekmény. Az orosz hatóságok büntetőeljárást indítottak.
A nyomozók és a törvényszéki szakértők kihallgatják a szemtanúkat, megvizsgálják a térfigyelő kamerák felvételeit. Szakértői vizsgálatok is tervezettek, többek között törvényszéki orvosszakértői és robbanásvizsgálati vizsgálatok.