Merénylet Moszkvában: Robbantásban vesztette életét egy orosz tábornok

Pokolgép robbant, az ügyben büntetőeljárás indult

 2025. december 22. hétfő. 9:31
Frissítve: 2025. december 22. 13:23
Robbantás áldozata lett Fanyil Szarvarov altábornagy, az orosz fegyveres erők operatív felkészítésért felelős vezetője lett - közölte hétfőn az orosz Nyomozó Bizottság.

Fanyil Szarvarov altábornagyot érte robbantásos merénylet Moszkvában
Fotó: AFP/Anadolu/Sefa Karacan

A tábornok gépkocsijában a dél-moszkvai Jaszenevaja utcában robbant pokolgép. Az ügyben büntetőeljárás indult.

Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a nyomozás során több verziót vizsgálnak gyilkossággal kapcsolatban, ezek egyike az ukrán titkosszolgálatok által szervezett bűncselekmény. Az orosz hatóságok büntetőeljárást indítottak.

A nyomozók és a törvényszéki szakértők kihallgatják a szemtanúkat, megvizsgálják a térfigyelő kamerák felvételeit. Szakértői vizsgálatok is tervezettek, többek között törvényszéki orvosszakértői és robbanásvizsgálati vizsgálatok.

