Külföld
Március 22-én tartják a parlamenti választásokat Szlovéniában
A voksolást a kiírást követő 60-90 napon belül kell megtartani
Fotó: AFP/Jure Makovec
A szlovén jogszabályok szerint az általános választásokat legkorábban 75, legkésőbb 135 nappal azt megelőzően kell kiírni, hogy letelik az aktuális parlament első ülésétől számított négyéves ciklus. A voksolást a kiírást követő 60-90 napon belül kell megtartani.
Az előző parlamenti választásokat - amelyek 2008 óta először nem előrehozott választások voltak - 2022. április 24-én tartották az országban.