Március 22-én tartják a parlamenti választásokat Szlovéniában

Szlovéniában március 22-én rendezik meg a parlamenti választásokat - jelentette be Natasa Pirc Musar köztársasági elnök hétfőn hivatalosan. Az erről szóló elnöki rendeletet január 12-én írja alá.

A szlovén jogszabályok szerint az általános választásokat legkorábban 75, legkésőbb 135 nappal azt megelőzően kell kiírni, hogy letelik az aktuális parlament első ülésétől számított négyéves ciklus. A voksolást a kiírást követő 60-90 napon belül kell megtartani.

Az előző parlamenti választásokat - amelyek 2008 óta először nem előrehozott választások voltak - 2022. április 24-én tartották az országban.