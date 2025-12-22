2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Március 22-én tartják a parlamenti választásokat Szlovéniában

A voksolást a kiírást követő 60-90 napon belül kell megtartani

MH/ MTI
 2025. december 22. hétfő. 15:07
Megosztás

Szlovéniában március 22-én rendezik meg a parlamenti választásokat - jelentette be Natasa Pirc Musar köztársasági elnök hétfőn hivatalosan. Az erről szóló elnöki rendeletet január 12-én írja alá.

Március 22-én tartják a parlamenti választásokat Szlovéniában
Szlovéniában március 22-én lesznek a parlamenti választások
Fotó: AFP/Jure Makovec

A szlovén jogszabályok szerint az általános választásokat legkorábban 75, legkésőbb 135 nappal azt megelőzően kell kiírni, hogy letelik az aktuális parlament első ülésétől számított négyéves ciklus. A voksolást a kiírást követő 60-90 napon belül kell megtartani.

Az előző parlamenti választásokat - amelyek 2008 óta először nem előrehozott választások voltak - 2022. április 24-én tartották az országban.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink