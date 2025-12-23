Fókuszban a katonai és biztonsági együttműködés bővítése

Miután a katonai és biztonsági együttműködés bővítéséről tárgyalt Benjámin Netanjahu izraeli, Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök és Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnök Jeruzsálemben hétfőn, a médiának tett hétfő esti nyilatkozatában Netanjahu üzent Recep Tayyip Erdogan török elnöknek nevének említése nélkül.

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök (j), Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (k) és Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnök Jeruzsálemben tartott háromoldalú találkozó után válaszolt a média munkatársainak

"Azoknak, akik arról álmodoznak, hogy birodalmakat hozhatnak létre, és uralhatják az országainkat, azt üzenem: felejtsék el. Ez nem fog megtörténni. Ne is gondoljanak rá. Elkötelezettek vagyunk, és képesek vagyunk megvédeni magunkat, és az együttműködés erősíti ezeket a képességeket. Mi, a kelet-mediterrán térség demokráciái, együtt a biztonságot, a jólétet és a szabadságot fogjuk előmozdítani" - mondta Netanjahu.

A görög miniszterelnökkel és a ciprusi elnökkel oldalán Benjámin Netanjahu kijelentette: "Tudjuk, hogy Irán az utóbbi időszakban hadgyakorlatokat tart. Figyelemmel kísérjük ezt, és megtesszük a szükséges előkészületeket. Világosan szeretném jelezni Iránnak: bármilyen Izrael elleni lépést rendkívül kemény válasz fog követni."

"Hangsúlyoztuk annak jelentőségét, hogy a három ország az Egyesült Államokkal együtt beilleszkedjen a regionális szerkezetbe. Tárgyaltunk a védelemről és a biztonsági együttműködésről. Sokkal többet lehet tenni, sokkal többet lehet elérni a terrorizmus elleni küzdelemben, a kiberbiztonság terén és az energiabiztonságban, a térség stabilitásának támogatása mellett" - mondta a ciprusi elnök.

A háromoldalú megbeszélést megelőzően Netanjahu külön-külön találkozott Jeruzsálemben a görög miniszterelnökkel és a ciprusi elnökkel.

A miniszterelnöki hivatal közlése szerint "személyes megbeszélést folytattak, amelyet kibővített találkozó követett a külügyminiszterek és további magas rangú tisztségviselők részvételével".

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter a legmagasabb szintű megbeszélések előtt diplomáciai egyeztetéseket folytatott görög és ciprusi kollégájával - közölte a tárcavezető hivatala, hozzátéve, hogy a miniszterek este háromoldalú találkozót is tartanak.

Jichák Hercog államelnök is fogadta a köztársasági elnöki rezidencián Hrisztodulideszt. Azt írta az X közösségi hálózaton, hogy "áttekintették, miként lehet elmélyíteni az együttműködést, többek között Izrael, Ciprus és Görögország háromoldalú szövetségén keresztül, valamint szó esett az izraeli-egyiptomi gázexport-megállapodásnak a térség stabilitásában játszott jelentőségéről is".