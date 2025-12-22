2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Az EU tovább szigorítja az Oroszország elleni szankciókat

Az EU gazdasági szankcióit hat hónappal meghosszabbították az Ukrajna elleni háború miatt, és további lépésekre is készülnek

MH/ MTI
 2025. december 22. hétfő. 16:55
Az uniós tagállami kormányokat tömörítő Tanács hétfőn további hat hónappal, 2026. július 31-ig meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Ukrajna elleni agresszió miatt.

Az EU 2026. július 31-ig meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat
Fotó: AFP/Frederick Florin

A testület sajtóközleményében az áll, hogy a 2014-ben bevezetett korlátozó intézkedéseket 2022 februárja óta jelentősen kibővítették Oroszország „provokálatlan, indokolatlan és jogellenes” katonai támadására válaszul. Az intézkedések ágazati korlátozásokat tartalmaznak a kereskedelem, a pénzügyek, az energia, a technológia és a kettős felhasználású termékek, az ipar, a közlekedés és a luxuscikkek területén. Emellett tilos az orosz tengeri nyersolaj és egyes kőolajtermékek uniós importja, több orosz bankot kizártak a SWIFT-rendszerből, és felfüggesztették több, a Kreml által támogatott dezinformációs médium uniós műsorszolgáltatását. A csomag a szankciók megkerülésének megakadályozását célzó eszközöket is tartalmaz.

A Tanács hangsúlyozta: amíg Oroszország jogsértő lépései sértik a nemzetközi jog alapelveit – különösen az erőszak alkalmazásának tilalmát –, indokolt az intézkedések fenntartása és szükség esetén további szankciók elfogadása.

2014-ben fogadták el a tanácsi határozatot, amely Oroszország Ukrajna helyzetét destabilizáló lépései miatt bevezetett korlátozó intézkedésekről szól. Az EU azóta többféle intézkedést alkalmaz, köztük egyéni vagyonbefagyasztásokat és beutazási tilalmakat, valamint korlátozásokat az illegálisan annektált Krím és Szevasztopol, illetve Ukrajna egyes megszállt térségei kapcsán. 2022. február 24-e óta az EU összesen 17 szankciós csomagot fogadott el.

Az Európai Tanács 2024. december 19-i következtetéseiben ismételten elítélte Oroszország agresszióját, megerősítette Ukrajna szuverenitása és területi integritása melletti kiállását, és jelezte: az EU kész tovább növelni a nyomást Moszkvára, szükség esetén újabb szankciókkal.

