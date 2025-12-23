A cseh kormány felülvizsgálná az Ukrajnának szánt lőszerbeszerzési kezdeményezést

A cseh kormány az elődje által Ukrajna számára indított lőszerbeszerzési projekt felülvizsgálatát tervezi, e célból január 7-én összeül az ország nemzetbiztonsági tanácsa - jelentette be hétfőn Andrej Babis cseh miniszterelnök Prágában a kabinet ülését követően.

A kormányfő, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) párt vezetője úgy fogalmazott: lényegét tekintve a lőszerbeszerzési kezdeményezés jó dolog volt, felmerül azonban a kérdés, hogy abban korrupciótól, illetve hivatali visszaélésektől mentesen zajlott-e minden? Babis már a választási kampány során is bírálta a projektet.

Tomio Okamura, a cseh képviselőház új elnöke hétfőn arról számolt be, hogy a védelmi minisztérium utasítást kapott: készítse elő a megfelelő iratokat a kezdeményezésből való kilépéshez. Okamura már december elején újságírók előtt megerősítette: az általa vezetett Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom azt szorgalmazza, hogy fejeződjék be bármiféle cseh pénzek küldése Ukrajnába, s megszüntetnék a cseh kezdeményezésre folyó lőszerbeszerzést is az ukránok számára.

Hivatalos adatok szerint a kezdeményezés keretében eddig összesen mintegy 4 millió nagy kaliberű lőszert szállítottak Ukrajnának. A lőszerek harmadik államokból származnak, a projekt legnagyobb pénzügyi támogatói pedig Németország, Hollandia és Dánia. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök májusban Prágában tett látogatása során köszönetét fejezte ki az általa hatékonynak mondott lőszerbeszerzési kezdeményezésért, tekintettel Ukrajna tartósan magas tüzérségilőszer-igényére.