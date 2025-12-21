2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Zelenszkij: Ukrajna nem tudja eltartani 800 ezres hadseregét

Az ukrán elnök a háború után is a nyugati partnereivel finanszíroztatná a hadsereget

MH
 2025. december 21. vasárnap. 10:54
Ukrajna nem lesz képes önállóan finanszírozni egy 800 ezres létszámú hadsereget a harcok lezárulta után – közölte a Novosztyi.Live-nek adott interjújában Volodimir Zelenszkij.

Zelenszkij: Ukrajna nem tudja eltartani 800 ezres hadseregét
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Pool/Brian Lawless

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy az országnak nem áll rendelkezésére elegendő pénzügyi forrás egy ilyen méretű haderő fenntartásához.

Zelenszkij ezért arra kérte a nyugati partnereket, hogy „néhány évig” ők állják az ukrán fegyveres erők finanszírozását, és csak ezt követően venné át a terheket teljes mértékben Kijev. Az ukrán elnök korábban azt is felvetette, hogy kész lehet a csapatok kivonására a Donyecki Népköztársaság területéről, ha Oroszország ugyanilyen lépést tesz.

