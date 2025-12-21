2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Zelenszkij elégedett

MH/MTI
 2025. december 21. vasárnap. 23:44
Megosztás

Elégedettnek mutatkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében az ukrajnai békés rendezés lehetőségéről az Egyesült Államokban folyó tárgyalások menetéről.

Zelenszkij elégedett
Volodimir Zelenszkij
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Christoph Soeder

„A háború befejezéséről, a biztonsági garanciákról és az újjáépítésről szóló dokumentumok kidolgozása folytatódik – minden pontot részletekbe menően megvitatunk” – mondta esti videóüzenetében. Az amerikai féllel folytatott együttműködést konstruktívnak nevezte.

„Ez fontos” – hangsúlyozta Zelenszkij. A floridai Miamiban folyó tárgyalásokon egy ütemtervről is szó esik. „Az egyes döntések lehetséges időkeretéről” – pontosította Zelenszkij hozzátéve, hogy várja tárgyalódelegációja beszámolóját.

Ugyanakkor a dél-ukrajnai Odessza megye elleni orosz támadások fokozására tekintettel azt hangoztatta, hogy Moszkva nem mutat hajlandóságot a háború lezárására. „Mindenkinek látnia kell, hogy Oroszország nyomásgyakorlás nélkül nem hajlandó valóban véget vetni agressziójának. Növelni kell a nyomást” – tette hozzá.

Az utóbbi napok drón- és rakétacsapásaiban többen életüket vesztették és komoly károk keletkeztek a kikötői infrastruktúrában. Zelenszkij szerint egyértelmű, hogy Moszkva megpróbálja elvágni Ukrajnát a Fekete- tengertől. A floridai Miamiban tartott tárgyalásokon, amelyek az egész hétvégén át tartottak, orosz és az ukrán küldöttségek is egyeztettek az amerikaiakkal az ukrajnai béketervről.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink