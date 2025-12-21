Ukrajna tervszerűen vadászik az orosz árnyékflottára

Ukrajna az elmúlt hetekben négy tengeri dróncsapást hajtott végre orosz olajtankerek ellen az úgynevezett árnyékflotta célba vételével – írta a New York Times . Elemzők szerint a cél nem elsősorban a hajók fizikai megsemmisítése, hanem a szállítási kockázatok és a biztosítási díjak emelése, valamint nyomásgyakorlás Oroszország partnereire.

Az orosz árnyékflotta régóta szúrja Kijev és nyugati támogatóinak szemét, mivel jelentős részben ezen keresztül jutnak piacra az orosz olajszállítmányok a szankciók ellenére. Nem zárható ki, hogy az ukrán fél külföldi titkosszolgálatok segítségére támaszkodik a tankerek azonosításában és követésében, ami – ha bizonyíthatóan napvilágra kerül – tovább eszkalálhatja az orosz–nyugati feszültségeket.

Vlagyimir Putyin orosz elnök egy korábbi sajtótájékoztatón jelezte: Moszkva mindenképpen válaszlépéseket fog tenni az ukrán támadások miatt az orosz olajtankerek ellen.