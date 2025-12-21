2026. január 8., csütörtök

Előd

Újabb ukrán támadástól tartanak az év végén

A Szumi területen az államhatáron túlra szorítanák vissza az oroszokat

MH
 2025. december 21. vasárnap. 18:31
Ukrajna a szilveszter előtti napokra nagyszabású támadást készíthet elő Oroszország ellen – állította Vaszilij Dandikin tartalékos első osztályú kapitány, katonai szakértő, akit a lenta.ru idézett.

Ukrán katonák a harcok szünetében
Fotó: AFP/The 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade/Iryna Rybakova

Nyilatkozatában emlékeztetett: az ukrán erők korábban is igyekeztek ünnepnapokra időzíteni támadásaikat, ezért most különösen óvni kell a katonai objektumokat, olajfinomítókat és más kritikus létesítményeket.

Dandikin azután szólalt meg, hogy haditudósítók szerint az ukrán hadsereg átmenetileg szünetelteti a támadásokat az orosz régiók ellen, amit egyesek egy nagyobb légi rajtaütés, nem pedig a deeszkaláció jelének tartanak. A szakértő úgy vélte, a fronton tapasztalható viszonylagos csend részben az ukrajnai karácsonyi ünnepekhez is köthető, de szerinte Oroszországnak „mindenre készen kell állnia” szárazföldön és a Fekete-tengeren is.

Közben az rbc.ua arról ír, hogy a Szumi területen fekvő Hrabovszke településen tovább folytatódtak a harcok, az ukrán erők pedig igyekeznek az orosz csapatokat visszaszorítani az orosz határ túloldalára. Az ukrán hadsereg tájékoztatása szerint a támadás után mintegy 50 civil lakost – főként idősebb férfiakat és nőket – erőszakkal vitték át Oroszország területére, ami miatt Kijev a nemzetközi jog újabb megsértését emlegeti.

