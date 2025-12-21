Rendkívüli ünnepekre készül a Vatikán

Advent utolsó vasárnapján a Vatikánban minden készen áll az ünnepekre, amelyek rendkívülinek számítanak, mivel a XIV. Leó pápa vezette első karácsony egybeesik az egy évvel ezelőtt Ferenc pápa indította jubileumi szentév lezárásával.

Advent utolsó vasárnapján a pápa szokás szerint áldását adja a gyermek Jézust ábrázoló szobrocskákra, amelyeket a római egyházmegye plébániáihoz tartozó gyerekek visznek neki a Szent Péter térre. A Jézuskák megáldását VI. Pál pápa vezette be 1969 decemberében. Azokról a kisebb méretű gyermek Jézus ábrázolásokról van szó, amelyeket az olasz gyerekek az otthonaikban épített betlehemek jászlában helyeznek majd el szenteste.

A májusban megválasztott XIV. Leó pápa vezette első karácsony az egyházi hagyományt követi, ugyanakkor a hívők és a Vatikánban akkreditált sajtó részéről is találgatás kíséri az ünnepi szertartásokat, mivel azokat minden egyházfő saját arculatához igazítja.

A Szentszéktől közölt előzetes program szerint a pápa december 24. este tíz órától mutat be misét a Szent Péter-bazilikában, ami újdonságnak számít, mivel XVI. Benedek pápa idején szenteste a mise fél tízkor kezdődött, Ferenc pápa pedig 2020-tól este fél nyolckor kezdte el a celebrálást.

Szintén újdonságot jelent, hogy XIV. Leó pápa december 25-én délelőtt tíz órakor bemutatja az ünnepi misét, amit Ferenc pápa nem tartott meg idős kora és az utóbbi években betegsége miatt. XIV. Leó december 25-én délben a bazilika központi lodzsájáról mondja el karácsonyi üzenetét, amelynek hagyományosan a béke a témája. Egyelőre nem tudni, hogy XIV. Leó visszaállítja-e a népek különböző nyelveken felolvasott köszöntését, amit Ferenc pápa eltörölt.

Az ünnepek alatt ér véget a reménynek szentelt jubileumi szentév, amelyet Ferenc pápa tavaly december 24. este nyitott meg a Szent Péter-bazilika szent kapujának kitárásával. A szentév végén először a római pápai bazilikák szent kapuit zárják be: december 25-én a Santa Maria Maggiore-bazilikáét, december 27-én a lateráni Szent János-bazilikáét, december 28-án a városfalakon kívüli Szent Pál-bazilikáét. Végül XIV. Leó pápa január 6-án, vízkeresztkor a Szent Péter-bazilika szent kapuját csukja be, amelyet a legközelebbi 2033-as szentévben nyitnak majd meg újra.

XIV. Leó pápa legelső karácsonyára nagy tömeget várnak a Szent Péter térre és a Vatikán környékére egyaránt. A tér közepén áll az idén az észak-olaszországi Trentino Alto Adigéból, Bolzano és Bressanone térségéből érkezett huszonöt méteres fenyőfa, mellette a betlehemmel, amely a Nápolytól délre fekvő Nocera Inferiore és Sarno városa ajándéka.