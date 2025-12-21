2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Orbán Viktor nyomdokaiba lépne Emmanuel Macron

Már meg is érkezett a Kreml válasza a francia köztársaság elnökének felvetésére

MH
 2025. december 21. vasárnap. 15:08
Megosztás

Vlagyimir Putyin orosz elnök kész párbeszédet folytatni Emmanuel Macron francia elnökkel – írta az RIA Novosztyi Dmitrij Peszkov szóvivő nyilatkozatára hivatkozva. Peszkov emlékeztetett, hogy Macron nemrég jelezte nyitottságát egy Putyinnal folytatott beszélgetésre

Orbán Viktor nyomdokaiba lépne Emmanuel Macron
Emmanuel Macron francia elnök
Fotó: AFP/Ludovic Marin

Peszkov hangsúlyozta: az orosz államfő a legutóbbi „közvetlen vonal” során szintén kifejezte készségét a francia elnökkel való párbeszédre. Szerinte ha megvan a kölcsönös politikai akarat, azt „csak pozitívan lehet értékelni”.

Macron december 19-én arról beszélt, hogy az európai országok számára hasznos lenne a párbeszéd újraindítása az orosz elnökkel, és az EU-tagállamoknak a következő hetekben kellene megtalálniuk ennek módját. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban már jelezte: amennyiben Párizs részéről is megvan a készség, nem zárható ki egy újabb Putyin–Macron-találkozó, de konkrét időpontot egyelőre egyik fél sem említett.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink