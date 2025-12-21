Orbán Viktor nyomdokaiba lépne Emmanuel Macron

Peszkov hangsúlyozta: az orosz államfő a legutóbbi „közvetlen vonal” során szintén kifejezte készségét a francia elnökkel való párbeszédre. Szerinte ha megvan a kölcsönös politikai akarat, azt „csak pozitívan lehet értékelni”.

Macron december 19-én arról beszélt, hogy az európai országok számára hasznos lenne a párbeszéd újraindítása az orosz elnökkel, és az EU-tagállamoknak a következő hetekben kellene megtalálniuk ennek módját. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban már jelezte: amennyiben Párizs részéről is megvan a készség, nem zárható ki egy újabb Putyin–Macron-találkozó, de konkrét időpontot egyelőre egyik fél sem említett.