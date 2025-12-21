Macron új francia repülőgéphordozót jelentett be

Emmanuel Macron francia elnök Abu-Dzabiban jelentette be egy új francia repülőgéphordozó építésének megkezdését, amely 2038-ban állhat szolgálatba – közölte a France24 .

A jövőbeni hordozó a Charles de Gaulle váltására készül, és a francia haditengerészet legfontosabb eszköze lesz a következő évtizedekben.

Macron elmondta, hogy a program elindításáról a héten született döntés, összhangban a legutóbbi két haderő-fejlesztési törvénnyel. A francia államfő a Franciaországban és az Egyesült Arab Emírségekben állomásozó francia katonák előtt hangsúlyozta: az új hordozó nemcsak a stratégiai elrettentés és a globális jelenlét szimbóluma, hanem kulcsfontosságú eleme annak, hogy Párizs a jövőben is megőrizze önálló katonai cselekvőképességét a világ válságövezeteiben.