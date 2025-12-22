Káoszba fullad RFK Jr. „junkfood-tilalma” az USA-ban

Robert F. Kennedy Jr. régóta ígért élelmiszersegély-reformja január 1-jén lép életbe, de az érintettek zöme egyelőre csak a zűrzavart látja – írta a Politico . A Kennedy vezette egészségügyi tárca „Make America Healthy Again” programja nyomán 18 állam már korlátozta a szövetségi élelmiszerkuponok (SNAP) felhasználását: a jövőben nem lehessen cukros üdítőt és más „feldolgozott élelmiszereket” venni. A gond az, hogy senki sem tudja pontosan, mi számít annak.

Az USDA, amely a SNAP-ot felügyeli, eddig nem adott részletes végrehajtási útmutatót, ezért a helyi hatóságok és a boltok gyakorlatilag maguk próbálják kitalálni, mit kell majd letiltani a pénztáraknál. A kiskereskedők szerint akár 120 ezer terméket is újra kell címkézniük a rendszereikben, ami évente százmilliós pluszköltséget jelenthet, miközben a gyártók folyamatosan új termékeket és receptúrákat hoznak ki.

A bizonytalanság komoly kockázat: ha a boltok túl keveset tiltanak, büntetés és SNAP-kizárás fenyegeti őket, ha viszont túl sokat, az a segélyben részesülők diszkriminációjának minősülhet. Már most vita folyik arról, hogy például a sportital üdítőnek számít-e, vagy a müzliszelet cukorkának. A pénztárosokra így kvázi „élelmiszerrendőr” szerep hárul, ami várhatóan sok kellemetlen jelenetet okoz majd a pénztáraknál.

Táplálkozástudósok is megosztottak: egyesek szerint a szigorítás valamelyest visszafoghatja a szénsavas üdítők és édességek fogyasztását, mások úgy vélik, az emberek egyszerűen készpénzzel veszik majd meg ugyanazt, és a szabály csak tovább stigmatizálja a SNAP-osokat – miközben a program hatékonyságát sok állam mérni sem tudja majd érdemben.