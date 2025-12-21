Így özönlenek a migránsok Németországba

Több mint 100 ezer családegyesítési vízumot adtak ki Németországban az idén – közölte a dpa a német külügyminisztérium adatai alapján.

A statisztika szerint november végéig csak az öt legnagyobb kérelmezői csoport esetében 101 756 vízumot hagytak jóvá. A fő nemzetiségek a törökök (14 907), a szírek (13 148), az indiaiak (9 286), valamint a koszovói (7 143) és albán (4 426) állampolgárok voltak.

A kiadott vízumok mintegy harmada, 37 227 eset a gyermekek szüleikhez történő csatlakozását szolgálta, nagyjából 3 500 esetben pedig szülők költözhettek Németországban élő gyermekeikhez. A legnagyobb tételt a házastársi vízumok jelentették: 44 426 vízumot adtak ki Németországban élő, harmadik országbeli állampolgárok házastársainak, további 16 298-at pedig olyan kérelmezőknek, akik német állampolgár házastársukhoz csatlakozhatnak.

A német szabályozás főszabályként a „szűk családra” – házastársra és kiskorú gyermekre – korlátozza a családegyesítést, kevés kivételt engedve. A 2024-es balliberális reform óta bizonyos feltételek mellett a magasan képzett munkaerő szülei és az apósok, anyósok is kaphatnak vízumot, ha a család önállóan képes eltartani magát.

A szövetségi kormány 2025 júliusától két évre felfüggesztette a családegyesítést a csökkentett védelmi státusú – főként szíriai – menedékkérők esetében, kivéve a szűken vett „különös méltánylást érdemlő” eseteket.