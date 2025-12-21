2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Az orosz különmegbízott megérkezett Miamiba

Dmitrijev Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel egyeztet Trump többszörösen átírt béketervéről

 2025. december 21. vasárnap. 10:03
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja közép-európai idő szerint szombaton éjszaka megérkezett Miamiba, ahol Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel tervez tárgyalni az ukrajnai rendezésről – írta az RIA Novosztyi. Dmitrijev konvoja közvetlenül a tárgyalások helyszínére hajtott, a közvetítő a hétvégét a városban tölti.

Az orosz különmegbízott megérkezett Miamiba
Kirill Dmitrijev (b) megérkezett Miamiba, hogy tárgyalásokat folytasson Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal
Fotó: AFP/Pool/Vyacheslav Prokofyev

Miamiban pénteken zárultak le az Egyesült Államok és Ukrajna képviselőinek egyeztetései, az ukrán delegációt Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára vezette. A Reuters értesülései szerint formális háromoldalú amerikai–ukrán–orosz találkozót egyelőre nem terveznek, ugyanakkor Matt Whitaker, az USA NATO-nagykövete azt mondta, az orosz–ukrán konfliktus rendezése „a végső, kényes tárgyalási szakaszba” lépett.

