Külföld
Az orosz különmegbízott megérkezett Miamiba
Dmitrijev Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel egyeztet Trump többszörösen átírt béketervéről
Kirill Dmitrijev (b) megérkezett Miamiba, hogy tárgyalásokat folytasson Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal
Fotó: AFP/Pool/Vyacheslav Prokofyev
Miamiban pénteken zárultak le az Egyesült Államok és Ukrajna képviselőinek egyeztetései, az ukrán delegációt Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára vezette. A Reuters értesülései szerint formális háromoldalú amerikai–ukrán–orosz találkozót egyelőre nem terveznek, ugyanakkor Matt Whitaker, az USA NATO-nagykövete azt mondta, az orosz–ukrán konfliktus rendezése „a végső, kényes tárgyalási szakaszba” lépett.