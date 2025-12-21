2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Az orosz hadsereg ukrán hadiüzemeket támadott

Moszkva szerint energetikai és logisztikai célpontokat is értek a csapások

MH
 2025. december 21. vasárnap. 14:25
Az orosz fegyveres erők ukrán hadiipari vállalatok ellen hajtottak végre csapásokat – közölte az orosz védelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a támadások egyes energetikai, közlekedési és raktár-infrastruktúrára is kiterjedtek, amelyeket az ukrán fegyveres erők támogatására használtak.

A közlemény arról is beszámolt, hogy a csapások érintették a nagy hatótávolságú drónok összeszerelő helyszíneit, valamint ukrán fegyveres alakulatok és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeit összesen 144 térségben. A támadásokat az orosz fél szerint hadműveleti-taktikai légierő, pilóta nélküli repülőeszközök, rakétaerők és tüzérségi egységek hajtották végre.

A nap folyamán az orosz légvédelem a jelentés szerint 29, repülőgéptípusú pilóta nélküli repülőeszközt semmisített meg. A minisztériumi közlésben az ukrán oldalon okozott károkat nem részletezték, független megerősítésről egyelőre nem érkeztek hírek.

