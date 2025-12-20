Zelenszkij kijelentette, nincs békemegállapodás Oroszországgal

„Még nincs békemegállapodás, és lehet, hogy nem is lesz” – mondta Zelenszkij kijevi beszédében.

Korábban, a lengyel PAP lapnak adott interjújában Zelenszkij kijelentette, hogy az Egyesült Államok vonakodva látja Kijev NATO- csatlakozását. „Ma a NATO-tagságunk nehezebbé vált, mert jelenleg nem látjuk az Egyesült Államok támogatását, és ez mindenképpen kihívást jelent” – mondta. Az ukrán vezető hozzátette azt is, hogy Lengyelország mindig is támogatta az országot az EU- és NATO-tagság felé vezető úton, írja a Lenta.