Zelenszkij kijelentette, nincs békemegállapodás Oroszországgal

 2025. december 20. szombat. 15:11
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy esetleges békemegállapodásról beszélt Oroszországgal, jelentette az Insider UA Telegram csatorna.

Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy jelenleg Ukrajna NATO-tagságát az Egyesült Államok nem támogatja
Fotó: AFP/NurPhoto/Andrzej Iwanczuk

„Még nincs békemegállapodás, és lehet, hogy nem is lesz” – mondta Zelenszkij kijevi beszédében.

Korábban, a lengyel PAP lapnak adott interjújában Zelenszkij kijelentette, hogy az Egyesült Államok vonakodva látja Kijev NATO- csatlakozását. „Ma a NATO-tagságunk nehezebbé vált, mert jelenleg nem látjuk az Egyesült Államok támogatását, és ez mindenképpen kihívást jelent” – mondta. Az ukrán vezető hozzátette azt is, hogy Lengyelország mindig is támogatta az országot az EU- és NATO-tagság felé vezető úton, írja a Lenta.

