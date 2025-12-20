2026. január 8., csütörtök

Váratlan enyhítés

Levettek a feketelistáról több, az oroszokat segítő céget az amerikaiak

 2025. december 20. szombat. 11:36
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma feloldotta a szankciókat több olyan vállalat esetében, amelyek korábban korlátozás alá eső berendezéseket szállítottak Oroszországnak, beleértve a hadiipari felhasználású eszközöket is – derül ki a minisztérium honlapján közzétett adatokból.

Váratlan enyhítés
Az Egyesült Államok feloldott több szankciót is, amely érinti a korábban korlátozás alá eső hadiipari felhasználású eszközöket is
Fotó: AFP/Tatyana Makeyeva

A mentesített cégek között szerepel a ciprusi bejegyzésű Veles International Limited és tulajdonosa, Dmitrij Bugajenko. A vállalkozás egy moszkvai befektetési társaság leányvállalata; az anyacég moszkvai jogi személyei ugyanakkor továbbra is szankció alatt maradnak.

Washington szintén törölte a feketelistáról a dubaji székhelyű 365 Days Freight Services FZCO-t és a török Etasis vállalatot. Ezek a cégek korábban olyan berendezéseket exportáltak Oroszországba, amelyeket az orosz hadiipar használt fel.

Finn szállítók is mentesültek

A korlátozások alól kikerült a finn Hi-Tech Koneisto és annak egyik vezetője, Jevgenyija Dremova is. A cég optoelektronikai és laboratóriumi felszereléseket juttatott el szankcionált orosz vállalatoknak.

Az amerikai hatóságok egyelőre nem adtak magyarázatot a döntés hátterére. Azt sem tudni, hogy változik-e az amerikai politika azon orosz vállalatokkal szemben, amelyek ezeknek a közvetítőknek a végfelhasználói voltak – írta meg a karpathir.com.

