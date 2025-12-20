Ukrán különleges erők csaptak le az orosz „Vadászra” a Kaszpi-tengeren

Az Ukrán Különleges Műveleti Erők (SSO) az ukrán vezérkarral együttműködve december 19-re virradó éjjel csapást mértek egy orosz fúróplatformra és a közelben járőröző, Okhotnik típusú hadihajóra a Kaszpi-tengeren – számolt be a Hromadske.

A jelentések szerint a 22460-as projekt (Okhotnik) szerinti hajót több drón is eltalálta. Ezek a modern, másodrangú orosz járőrhajók széles körű feladatokat látnak el, beleértve a tengeri határok védelmét és a helyzet megfigyelését a part menti vizeken. A hajó fedélzeti számát és a sérülések pontos mértékét az ukrán fél jelenleg is pontosítja.

Sorozatos támadások az energetika ellen

A művelet során ismét célba vették a Lukoil tulajdonában lévő, Vlagyimir Filanovszkijról elnevezett olaj- és gázlelőhelyet. A platformot korábban már két alkalommal támadták. A lelőhely készleteit mintegy 129 millió tonna olajra és 30 milliárd köbméter gázra becsülik, így kiesése érzékeny veszteség lehet az orosz félnek.

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint a műveletek nem korlátozódtak a Kaszpi-tengerre: a Krímben, Krasznoszilszke közelében csapást mértek egy RSP–6M2 típusú radarrendszerre is. Ez a berendezés a légi járművek irányítását és a rossz látási viszonyok közötti pontos leszállást segíti.

Ukrajna az utóbbi időben intenzívebbé tette a távolsági támadásokat a Kaszpi-tenger térségében. Az SSO korábbi jelentései szerint a „Csernaja Iszkra” (Fekete Szikra) elnevezésű lázadó mozgalom információi alapján támadták a katonai célokra használt Kompozitor Rahmanyinov és Aszkar-Szaridzsa hajókat is – írta meg a karpathir.com.