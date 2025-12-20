Külföld
Putyin üzent Európának
Beszélt az ukrajnai háború lezárásának feltételeiről is
Az orosz elnök úgy fogalmazott:
„Amennyiben Oroszország és az európai országok egyesítenék erőforrásaikat, a vásárlóerő-paritáson számított összesített GDP-jük meghaladná az Egyesült Államokét.”
Putyin szerint a konfrontáció helyett a gazdasági és stratégiai együttműködés hozna valódi növekedést.
„Ha kiegészítenénk egymás lehetőségeit, virágoznánk, ahelyett hogy egymással háborúznánk” – hangsúlyozta, jelezve: Moszkva kész a kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlesztésére, amennyiben a biztonsági feltételek adottak.
Az orosz elnök pénteki évértékelő sajtótájékoztatóján az ukrajnai háborúra is kitért. Állítása szerint Oroszország nyitott a konfliktus békés lezárására, ha megszűnnek a válság kiváltó okai, ugyanakkor úgy véli, Ukrajna jelenleg nem áll készen a valódi béketárgyalásokra