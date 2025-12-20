2026. január 8., csütörtök

Putyin üzent Európának

Beszélt az ukrajnai háború lezárásának feltételeiről is

MH
 2025. december 20. szombat. 13:28
Vlagyimir Putyin szerint Európa hosszú távon elveszíti gazdasági és politikai pozícióját, ha nem működik együtt Oroszországgal.

Putyin üzent Európának
Vlagyimir Putyin szerint a konfrontáció helyett a gazdasági és stratégiai együttműködés hozna valódi növekedést
Fotó: AFP/Alexander Nemenov

Az orosz elnök úgy fogalmazott:

„Amennyiben Oroszország és az európai országok egyesítenék erőforrásaikat, a vásárlóerő-paritáson számított összesített GDP-jük meghaladná az Egyesült Államokét.”

Putyin szerint a konfrontáció helyett a gazdasági és stratégiai együttműködés hozna valódi növekedést.

„Ha kiegészítenénk egymás lehetőségeit, virágoznánk, ahelyett hogy egymással háborúznánk” – hangsúlyozta, jelezve: Moszkva kész a kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlesztésére, amennyiben a biztonsági feltételek adottak.

Az orosz elnök pénteki évértékelő sajtótájékoztatóján az ukrajnai háborúra is kitért. Állítása szerint Oroszország nyitott a konfliktus békés lezárására, ha megszűnnek a válság kiváltó okai, ugyanakkor úgy véli, Ukrajna jelenleg nem áll készen a valódi béketárgyalásokra, írja a Mandiner.

