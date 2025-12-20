Külföld
Orosz rakétatámadás érte Odesszát
Halottakról is tudni
A Facebookon közzétett tájékoztatás szerint a Fekete-tengernél fekvő város kikötőjét célzó támadás során találat ért egy utasokkal teli buszt is, több sebesült állapota pedig súlyos.
Oleh Kiper Odessza megyei kormányzója azt közölte, a támadást ballisztikus rakétákkal követték el.
Mindeközben az ukrán fegyveres erők azt közölték, dróntámadást intéztek pénteken az orosz Lukoil vállalat érdekeltségébe tartozó, Kaszpi-tengeren lévő olajmező, illetve egy környéken tartózkodó katonai járőrhajó ellen.
A mostani a harmadik támadás az olajmező ellen decemberben.
A bejelentést a Lukoil egyelőre nem kommentálta.