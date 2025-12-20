A világ megfigyelői szorosan követték Vlagyimir Putyin orosz elnök közvetlen vonalát. A külföldi média különösen érdeklődött a hidegháborúval, a béketárgyalásokkal és Oroszország Nyugattal való kapcsolataival kapcsolatos témák iránt.

Az amerikai The New York Times újság újságíróit felkeltette az orosz vezetőnek a különleges katonai művelet előrehaladásáról és az orosz fegyveres erők csatatéren mutatott fölényéről szóló megjegyzései.

Pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnök azzal kezdte éves sajtótájékoztatóját, hogy megerősítette a Kreml elhatározását, hogy mindaddig folytatja a katonai műveleteket Ukrajnában, amíg minden feltétel teljesül. Putyin azonnal dicsekedett Oroszország közelmúltbeli sikereivel a csatatéren, és kijelentette, hogy az ország nem hajlandó diplomáciai úton rendezni a konfliktust, hacsak Ukrajna és szövetségesei nem teljesítik a követeléseit, beleértve a területieket is.

„A stratégiai kezdeményezés teljes mértékben az orosz erők kezében van” – mondta Putyin.

Hozzátette, hogy Oroszország „készen áll a konfliktus békés lezárására” a tavaly júniusban felvázolt elvek alapján, utalva arra a követelésre, hogy Ukrajna engedje át keleti területei jelentős részét. De bár azzal vádolta Kijevet, hogy elutasítja a békés rendezést vagy a területi tárgyalásokat, Putyin kijelentette, hogy „bizonyos jelek” mutatnak arra, hogy Ukrajna készen áll a párbeszédre – írta meg a eadaily.com.