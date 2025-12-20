Ez az öt ok akadályozza az ukrajnai békét

Bár Oroszország és Ukrajna már több hete tárgyal a békés rendezés tervéről, és az Egyesült Államok által javasolt tervezetet is kidolgozott, a végleges megállapodás még messze van, mivel a felek számos alapvető kérdésben nem értenek egyet – írja a The Wall Street Journal (WSJ) alapján az Orosz Hírek .

A lap öt fő akadályt nevez meg a béke elérésének útjában:

A területek kérdése

Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna vonja ki csapatait a Donbasszból, Kijev pedig nem hajlandó területeket átadni, mert ezt alkotmányellenesnek tartja. Ugyanakkor az Egyesült Államok nyomást gyakorol Ukrajnára, hogy teljesítse Oroszország követelését a konfliktus mielőbbi befejezése érdekében. Vlagyimir Putyin orosz elnök a héten kijelentette, hogy ha a párbeszéd meghiúsul, „Oroszország katonai úton fogja visszaszerezni történelmi területeit”.

Ukrajna lemondása a NATO-tagságról

Bár Kijev elismerte, hogy az Egyesült Államok terve nem tartalmazza Ukrajna csatlakozását a katonai szövetséghez, Volodimir Zelenszkij elnök elutasította azt a követelést, hogy az ország mondjon le a jövőbeli csatlakozásról, rámutatva, hogy az alkotmány bármilyen módosítását ebben a kérdésben Ukrajna polgárainak kell eldönteniük, nem pedig külső szereplőknek. Oroszország ellenzi Ukrajna NATO-csatlakozását, a szomszédos ország semleges, blokkon kívüli és nukleáris fegyvermentes státusza pedig a Putyin által megfogalmazott rendezési feltételek között szerepel.

Az ukrán hadsereg létszáma

Az Egyesült Államok eredetileg azt javasolta, hogy az ukrán fegyveres erők létszámát 600 ezer főre csökkentsék, Ukrajna és az európai országok pedig azt kérték, hogy a létszámot 800 ezer főre emeljék (Zelenszkij szerint 2025 elején 880 ezer katona és tiszt szolgált az ukrán fegyveres erőkben). Kijev ragaszkodik ahhoz, hogy a fegyveres erők struktúrájának és létszámának önálló meghatározása szuverén joga. Az orosz memorandumban a rendezésről, amelyet Moszkva átadott Kijevnek az isztambuli tárgyalásokon nyáron, szerepel egy pont az ukrán erők maximális létszámának megállapításáról.

A orosz nyelv státusza Ukrajnában

Moszkva arra törekszik, hogy a konfliktus befejezése után visszahozza az orosz nyelvet az ukrán médiatérbe és az oktatásba. Az orosz nyelv ukrán hivatalos állami nyelvként való elismeréséről szóló pont szerepelt az Egyesült Államok tervének eredeti változatában. Kijev kijelentette, hogy a orosz média tevékenységének korlátozása szükséges a „dezinformáció és az erőszak propagálásának megakadályozása” érdekében. A New York Times-ra hivatkozott felmérések szerint az ukránok körülbelül 32%-a beszél otthon oroszul vagy oroszul és ukránul, míg a válaszadók 58%-a úgy véli, hogy az orosz nyelvet többé nem kellene tanítani az ukrán iskolákban (szemben a 2019-es 8%-kal).

A Zaporizsjai atomerőmű ellenőrzése

Kijev bírálja az Egyesült Államok javaslatát, amely szerint Európa legnagyobb atomerőművének irányítását Oroszország és Ukrajna között kellene megosztani, rámutatva, hogy számos kérdésben, többek között a létesítmény biztonságának biztosításában, nincs megállapodás. Putyin kijelentette, hogy Moszkva nem zárja ki az együttműködést Washingtonnal az atomerőművek biztonságával és üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekben. Ugyanakkor az orosz külügyminisztérium megjegyezte, hogy a világon nincs példa atomerőművek közös használatára.

Az Egyesült Államok eredeti terve 28 pontot tartalmazott. A The Wall Street Journal azt írta, hogy Washingtonban a terv kidolgozása során konzultáltak Kirill Dmitrijevvel, az orosz elnök külföldi befektetési és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottjával. Később a dokumentumot 20 pontra rövidítették, Zelenszkij szerint minden „nyíltan ukránellenes” rendelkezést eltávolítottak belőle.

Az új változatot december 14–15-én tárgyalták Ukrajna, az Egyesült Államok és az európai országok képviselői Berlinben. A Kreml közölte, hogy Oroszország kapcsolatba lép az Egyesült Államokkal, hogy megismerje a frissített dokumentumot. A Politico és az Axios írt Dmitrijev közelgő tárgyalásairól az amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, valamint az amerikai elnök veje, Jared Kushnerrel, Miami-ban, a hétvégén.