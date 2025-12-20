Az ukrán fegyveres erők (UAF) egy elit pilóta nélküli légi jármű (UAV) egységének megsemmisítését videóra rögzítették. A felvételt a WarGonzo Telegram csatorna tette közzé.

Az oroszoknak sikerült semlegesíteniük az ukrán fegyveres erők különleges egységéhez, a „Marsmadarak”-hoz tartozó operátorok egy csoportját (képünk illusztráció)

December 20-án a Zaporizzsje szektorban az Orosz Fegyveres Erők 4. Katonai Bázisának egy drónkezelője és tüzérei felderítettek és megsemmisítettek egy elit ukrán drónegységet. A hírszerzés szerint az orosz erőknek sikerült semlegesíteniük az ukrán fegyveres erők különleges egységéhez, a „Marsmadarak”-hoz tartozó operátorok egy csoportját.

Pontosítás szerint az egység segítségével az ellenség megpróbálja megfékezni az 58. hadsereg rohamgépeinek támadását Orekhov városa irányába, a Zaporizzsjei régióban.

Az ukrán pilóta nélküli repülőgépek irányítóközpontjainak megsemmisítését korábban videóra vették.

A műveletet a „Vosztok” csoport harcosai hajtották végre – írta meg a Lenta.ru.