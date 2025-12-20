Külföld
Egy elit ukrán drónegység megsemmisítését videóra rögzítették + VIDEÓ
A műveletet a „Vosztok” csoport harcosai hajtották végre
December 20-án a Zaporizzsje szektorban az Orosz Fegyveres Erők 4. Katonai Bázisának egy drónkezelője és tüzérei felderítettek és megsemmisítettek egy elit ukrán drónegységet. A hírszerzés szerint az orosz erőknek sikerült semlegesíteniük az ukrán fegyveres erők különleges egységéhez, a „Marsmadarak”-hoz tartozó operátorok egy csoportját.
Pontosítás szerint az egység segítségével az ellenség megpróbálja megfékezni az 58. hadsereg rohamgépeinek támadását Orekhov városa irányába, a Zaporizzsjei régióban.
Az ukrán pilóta nélküli repülőgépek irányítóközpontjainak megsemmisítését korábban videóra vették.
A műveletet a „Vosztok” csoport harcosai hajtották végre – írta meg a Lenta.ru.