Bevallották Brüsszelben az ukrán hitel kamatát

Nyolc évig fogja nyögni az EU a kamatokat. A közös hitel fizetéséből csak a magyarok, a szlovákok és a csehek maradnak ki. Drágán megfizetik az uniós adófizetők az Ukrajnának nyújtott kölcsönt.

Sokba fog fájni az Európai Unió állampolgárainak, hogy a vezetőik az e heti csúcson a befagyasztott orosz vagyon jogilag erősen kétséges felhasználása helyett a közös hitelt választották megoldásként, amelyet a hétéves költségvetés terhére nyújtanak Ukrajnának, hogy finanszírozzák a következő két évben az országot.

Ukrán hitel: ennyibe kerül az európai embereknek

A 90 millárd eurós hitel után az uniós adófizetők évi hárommilliárd euró kamatot fognak fizetni

a 2028-ban kezdődő hétéves költségvetés idején – tudta meg a Politico az Európai Bizottság magas rangú illetékeseitől.

A magyarokat, a szlovákokat és a cseheket kivéve, akik összefogtak, hogy kimaradjanak ebből. Orbán Viktor így 1400 milliárd forintot spórolt meg Magyarországnak.

A hitelre azért van szükség, mert Ukrajna egyébként áprilisra kifogyott volna a pénzből, a jövő évi költségvetés tervezett hiánya 71,7 milliárd euró. Ennek az összegnek az ismeretében erősen kérdéses, elég lesz-e két évre az EU 90 milliárdja, mivel Európa magára maradt Kijev támogatásában, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig a brüsszeli döntés napján tartott szokásos éves sajtótájékoztatóján ismét világossá tette, hogy esze ágában sincs befejezni a háborút.

Három ország kimarad a közös hitel terheiből

Magyarország, Szlovákia és Csehország kimarad ugyan az adósságteher megosztásából, de beleegyeztek abba, hogy nem akadályozzák Ukrajna finanszírozási igényeit. A megállapodás részeként a bizottság a jövő hét elején javaslatot tesz egy úgynevezett megerősített együttműködésre, amely jogi platformot biztosít a többi 24 országnak a közös adósság emelésére.

Az Ukrajnának eredetileg a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával szánt 210 milliárd eurós finanszírozási csomag számos jellemzője átkerül a közös adósság tervébe. Ezek közé tartoznak a részletekben történő kifizetési struktúrák, a korrupcióellenes biztosítékok, valamint a Kijev hadseregére és az ország költségvetési szükségleteire fordítandó pénzösszeg vázlata.

Az eredeti opciót megakadályozta Bart De Wever belga kormányfő ellenállása, aki mellé több tagállam is felsorakozott, de a döntő jelentőségű valószínűleg Giorgia Meloni olasz miniszterelnök támogatása volt, akinek a szava most több okból is többet nyom a latban, mint Rómáé általában.

Ukrajnának ráadásul nem is kell visszafizetnie a kölcsönt

A 90 milliárd eurót Kijev két összegben kapja meg, 45-45 milliárdot az idén és jövőre is, de az adósság kifizetése nem lesz olcsó az EU-nak. Brüsszeli illetékesek szerint a kamatok fizetését már 2027-ben megkezdik, de az abban az évben „csak” egymilliárd eurót tesz majd ki. A végösszeg így 22 milliárd euró.

Ráadásul a kölcsönt csak akkor kell Ukrajnának visszafizetnie, ha Oroszország befejezte a háborút, és jóvátételt fizet Kijevnek. Ez még a Politico szerint is valószínűtlen, ami azt jelenti, hogy az EU-nak folyamatosan hiteleznie kell Kijevnek, vagy előbb-utóbb felhasználja a befagyasztott orosz eszközöket.

Ehhez azonban újabb politikai megállapodásra lenne szükség az EU vezetői között, mivel Belgium határozottan ellenzi a befagyasztott eszközök felhasználását, amelyek nagy részét a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi letétkezelőben tárolják.

Moszkvának rengeteg eszköze van a visszavágásra

Az orosz jegybank azonban már beperelte a Eurocleart, Oroszország pedig Európát, és még rengeteg a jogi lehetőség, akár fél évszázados pereskedés is várhat az EU-ra.

Moszkvának azonban több más eszköz is a rendelkezésére áll a visszavágásra, például az úgynevezett C-típusú számlák, amelyeken az Oroszország által barátságtalannak tartott országok orosz értékpapírjai vannak, Dmitrij Medvegyev volt elnök szerint körülbelül 300 milliárd dollárnyi értékben, vagy az uniós magánbefektetők, például

az OTP,

az osztrák Raiffeisen

és az olasz UniCredit

ott lévő vagyona.

A befagyasztott vagyon felhasználása jogilag annyira aggályos, hogy az EU-n kívül más nem is támogatja. Még az uniós tag Franciaország, ahol 18 milliárd eurónyi orosz vagyonkészlet van, sem akarta bevonni a jóvátételi hitelkezdeményezésbe.

Japánban mintegy 30 milliárd dollár értéket kezelnek, de Tokió is világosan értésre adta, hogy jogi aggályok miatt nem hajlandó a felhasználására. Tokió döntését az is befolyásolta, hogy az Egyesült Államok nem Ukrajna megsegítésére, hanem Donald Trump béketervének részeként akarja felhasználni a befagyasztott orosz vagyont, ezért Tokió nem akarta felbosszantani kulcsfontosságú szövetségesét.

Az Egyesült Államok egyébként az EU-hoz képest elenyésző értékű, mindössze ötmilliárd dollárnyi (4,3 milliárd eurónyi) orosz vagyont fagyasztott be – írta meg a vg.hu.