Az EU először csatlakozik az ukrajnai béketárgyalásokhoz az Egyesült Államokban

Az Európai Uniónak most először lesz képviselete az Oroszország Ukrajna elleni háborújának lezárásáról szóló béketárgyalásokon, amelyeket december 20-21-én tartanak Donald Trump amerikai elnök küldöttei. A Ragyio Szvoboda közölte, ezt Friedrich Merz német kancellár jelentette be, hangsúlyozva az Egyesült Államok, Ukrajna és Európa közötti közös megközelítés fenntartásának szükségességét.

Friedrich Merz kancellár: Most meg kell várnunk, hogy miről fognak tárgyalni az Egyesült Államokban a következő napokban

„Most meg kell várnunk, hogy miről fognak tárgyalni az Egyesült Államokban a következő napokban. A mi oldalunk képviselői is részt fognak venni. Biztos vagyok benne, hogy Amerika, Ukrajna és Európa között konszenzusos megközelítést fogunk fenntartani. És meg kell néznünk, hogyan viselkedik Oroszország” – mondta a német kancellár.

Megjegyezte, hogy „fel kell készülnünk a legrosszabb forgatókönyvre, amikor még hosszabb ideig kell finanszíroznunk Ukrajnát”.

És pontosan ezt tettük lehetővé a mai döntésünknek köszönhetően. A mai döntéseknek köszönhetően Ukrajna finanszírozásban részesül a következő két évben” – mondta a német kormányfő az Európai Unió azon döntésére reagálva, amely szerint 90 milliárd eurós finanszírozást különít el Ukrajna számára a 2026–27-es időszakra – közölte a karpatinfo.net.